SOPHIE, cantante y DJ escocesa fallece a los 34 años tras sufrir un accidente repentino en su hogar

La artista nominada al Grammy murió después de un 'accidente repentino' a los 34 años. el equipo de la estrella fueron quienes confirmaron la noticia confirmando el deceso de la escocesa quien ha trabajado con estrellas como Madonna y Charlie XCX.

El comunicado señalaba que: "Es con profunda tristeza que tenemos que informar que la artista de la música y productora SOPHIE falleció esta mañana alrededor de las 4 am en Atenas, donde había estado viviendo, luego de un accidente repentino. También pedimos respeto a su base de fans y tratar la naturaleza privada de esta noticia con sensibilidad".

Músicos y fanáticos se dirigieron a Twitter el sábado para rendir homenaje a la estrella, que se declaró mujer transgénero en 2017 en el video It's Okay to Cry.

La cantante y compositora francesa Christine and the Queens dijo que SOPHIE era "una productora estelar, una visionaria y una referente".

Añadió: “Se rebeló contra la sociedad estrecha y normativa al ser un triunfo absoluto, tanto como artista como como mujer.

La cantante, nació en Glasgow y comenzó como DJ antes de lanzar su sencillo debut en 2013.

SOPHIE continuó produciendo éxitos para Madonna antes de hacer un regreso en solitario con la pista y el video en el que comunicó ser una mujer transgénero.

En 2018 SOPHIE señaló que "significa que ya no hay una expectativa basada en el cuerpo en el que naciste, o cómo debería desarrollarse tu vida y cómo debería terminar"

Su siguiente single, Lemonade / Hard, fue amado por la crítica. Luego produjo el EP Vroom Vroom de la cantante inglesa Charlie XCX.

Su primer y único álbum fue lanzado en 2018 y fue nominado a mejor álbum dance / electrónico en los Grammy.

Solo dos días antes de su muerte, su sello discográfico lanzó su último sencillo, UNISIL.