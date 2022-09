She-Hulk estrenó su cuarto capítulo este jueves y más allá de los cameos reconocibles, fue la presentación de un nuevo personaje sin poderes o habilidades especiales la que se llevó absolutamente todas las miradas.

Jennifer Walter tomó ahora un caso en el que Wong aparece para demandar a un "mago" llamado Donny Blaze, quien está intentando vender trucos de poca monta al público humano sin mucho éxito, por lo que recurre a la magia real de los hechiceros supremos para conseguir un mejor espectáculo.

Así los fans llegaron a conocer a Madisynn. Sí, Madisynn, con doble "n" y una "y", aunque no donde tú creeeeeesss.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 4 de She-Hulk y no quieres conocer detalles de la futura trama, deja de leer aquí este artículo---

En los primeros minutos del capítulo, Madisynn es enviada a otra dimensión en medio del espectáculo de Blaze y para volver a la Tierra tuvo que hacer un pacto con un demonio, del que prefiere no hablar porque si lo comenta, este ser "arrancaría mi alma y las almas de todos a quienes amo".

Madisynn forja una cercana y amistosa relación con Wong, que se detona en su retorno a la Tierra a través de un portal que la lleva hasta Kamar-Taj. En ese momento, descubre paradójicamente a Wong viendo Los Soprano en HBO Max y no tiene temor de lanzar un determinante spoiler sobre la icónica serie que le arruina el momento al Hechicero Supremo.

Tras esa experiencia con Blaze, Madisynn se convierte en una testigo clave para el juicio que entabla Wong contra el paupérrimo mago.

El personaje de Madisynn, quien está constantemente ebria y de buen ánimo, resultó ser lo suficientemente encantador como para detonar el interés de los fanáticos, quienes incluso han llegado a pedir spin off de las aventuras de la mujer y "Wongers", como cariñosamente le dice ella al compañero de Doctor Strange.

She-Hulk | ¿Quién es la actriz que interpreta a Madisynn?

Tan llamativo fue el personaje de Madisynn que ahora muchos se preguntan quién es la actriz que causó tal impresión en las audiencias, con tan solo unas cuantas apariciones en un episodio de la serie Marvel.

Se trata de Patty Guggenheim, es una actriz reconocida por su sincronización voces cómicas en diversos roles para programas de televisión.

Su carrera partió con papeles en comedias como Tosh.0 (Comedy Central, 2008) y The Middle (ABC, 2009). También tuvo apariciones en Web Therapy (Showtime, 2010), 2 Broke Girls (CBS, 2011) y The Spoils Of Babylon (IFC, 2013).

Mientras potenciaba sus proyectos televisivos, también tuvo una aparición cinematográfica en la comedia Casa de Mi Padre (2012), con Will Ferrell; para luego figurar en el elenco de Modern Family (2019).

Aunque sus apariciones más reconocidas son en Florida Girls (2019), Mr. Mayor (2021) y Splitting Up Together (2018).

Por el momento, no se sabe su Madisynn volverá a aparecer en She-Hulk, pero al menos ya hizo historia en el MCU, sobre porque también protagonizó una escena post créditos para el mismo episodio: