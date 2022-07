Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary asegura estreno en Crunchyroll ¡Revisa AQUÍ la fecha y hora para su debut!

Crunchyroll finalmente puso fecha y hora exacta para el estreno de Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary.

Los jóvenes guerreros que protegen a la diosa Atenea son conocidos como los Caballeros del

Zodíaco. Un joven huérfano, Seiya, está destinado a convertirse en el Caballero Pegaso.

Athena ha nacido en este mundo, pero esta vez bajo una oscura profecía de que perderá la guerra contra Poseidón y Hades, y llevará a la humanidad a la ruina.

Seiya entonces se opone a la profecía, dispuesto a protegerla a toda costa. Pero ahora una flecha asesina de dioses ha golpeado su corazón. Para salvar su vida, Seiya debe ascender al Santuario y derrotar a doce Caballeros Dorados legendarios, y solo tiene doce horas para hacerlo.

La primera serie de Saint Seiya: Knights of the Zodiac se estrenó originalmente en Netflix entre 2019 y 2020, adaptando los arcos Galaxian Wars, Black Knights y Silver Saints.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary | ¿Cuándo se estrena?

El esperado debut de Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary se concretará con la liberación de los dos primeros episodios el 31 de julio a las 13:00 horas, hora de Los Ángeles, o sea a las 16:00 horas de Chile.

Una vez publicados los dos primeros episodios, Crunchyroll revelará un nuevo episodio

semanalmente.

Un antecedente positivo es que la serie llegará con sus capítulos subtitulados y doblados el mismo día. Esto incluye las versiones en inglés y español.