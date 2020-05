Roger Waters: "¡Trump es un idiota! Todo el mundo sabe que lo es"

Roger Waters se ha manifestado más de una vez en contra de Donald Trump y su trabajo como presidente de Estados Unidos. Pero ahora no se contuvó y se lanzó en picada contra el mandatario.

"El tipo es un idiota, todo el mundo sabe que lo es, pero bueno, por lo visto eso no ha sido un obstáculo", sostuvo el ex Pink Floyd, en medio de una conversación remota con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa.

El músico continúa indicando que "al parecer eso no ha sido un obstáculo. Y Biden es lo mismo. En fin, el pueblo estadounidense carece de capacidad de elección. Por eso la idea de que Estados Unidos es una democracia es una completa farsa".

Durante la misma entrevista, Waters también se refirió al estallido social de Chile y Ecuador,

Es por eso que sostuvo que una vez que situación sanitaria por el coronavirus se controle, "esos chicos volverán a salir a las calles de Santiago de Chile, volverán a las calles de Ecuador, en particular después de todo lo que ha pasado en Ecuador".