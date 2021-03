Rob Zombie recordó el "incómodo" momento en que conoció a Ozzy Osbourne

Rob Zombie se encuentra ad portas de lanzar un nuevo disco y en la previa a dado múltiples entrevistas, pero una conversación llamó la atención en particular porque habló del "incómodo" momento en que conoció al ícono del metal Ozzy Osbourne.

En conversación con Apple Music, el hombre tras "More Human than Human" partió indicando que "Ozzy es fantástico. Conozco a Ozzy hace mucho tiempo. La primera gira que hicimos juntos fue tal vez hace 20 años atrás, pero lo conocí antes".

Rob se enfocó en contar aquel inolvidable momento. "La primera vez que lo conocí fue extraño, fue en su casa. Y pensé 'oh, habrá un montón de gente. Mi manager va a estar ahí, Sharon va a estar ahí'", partió contando.

Entonces, "resultó ser que estábamos solamente Ozzy y yo, completamente solos; recién lo había conocido. Y él va y me dice 'Oh, Rob. Quiero que escuches mi disco'. Así que puso su nuevo álbum. Pensé que iba a poner una canción quizás: dejó que sonara el disco completo, mientras me miraba directamente, cantando la mayor parte del tiempo".

"En paralelo estaba pensando 'esto es increíble' y 'esto es tan incómodo, no sé qué hacer'", confesó Zombie.

Los comentarios de Rob Zombie se dan casi una década después de la polémica que protagonizaron junto a Ozzy, después de que este último contrató y le arrebató a dos músicos de su banda a Zombie, dejándolo en problemas sobre todo por la falta de un baterista. En ese entonces, Rob tildó la situación de "una falta de respeto".

A pesar de eso, Rob Zombie y Ozzy Osbourne han sido amigos desde hace mucho tiempo. El fundador de Black Sabbath incluso colaboró en la canción "Iron Head", que aparece en el segundo disco de Zombie, "The Sinister Urge", publicado en 2001.

Más tarde, ese mismo año, Rob dirigió el video clip de "Dreamer" para Ozzy.