Rob Zombie presenta su potente nueva canción "The Eternal Struggles of the Howling Man"

Tal como lo había anunciado la semana pasada, Rob Zombie liberó este viernes otro sencillo de lo que será su próximo disco "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy", que debutará en un mes más en todo el mundo.

La canción se llama "The Eternal Struggles of the Howling Man" y es la segunda canción de su actual trabajo discográfico, después de que en 2020 el músico lanzó "The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)".

Con su nueva composición, Zombie se lanza a abrazar nuevamente los sonidos de sus inicios, combinando estruendosas guitarras con melódicos sonidos setenteros, mientras juega con la velocidad de sus acordes combinando rock, funk y algo que por ahí parece Lounge Music.

La placa contendrá un total de la 17 nuevas canciones, por lo que aún falta que la banda presente otros 15 temas, y será el sucesor del trabajo editado en 2016 y que llevaba por nombre "The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser".

Rob Zombie presentará al universo su nuevo disco "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy" el próximo 12 de marzo.