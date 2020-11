Rob Zombie anuncia nuevo disco con lanzamiento del sencillo "The Triumph of King Freak"

Rob Zombie reapareció como si hubiese sido invocado para Halloween y dejó caer una bomba con la que proyectó lo que será su próximo disco de estudio, se trata del sencillo "The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)".

La canción marca el retorno en gloria y majestad del artista, además de marcar el inicio de la cuenta regresiva para la llegada del séptimo crédito discográfico de su carrera: "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy".

La nueva placa tiene proyectado su debut para el 12 de marzo en distintos formatos, incluyendo cassette, y será la sucesora de "The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser", editado en 2016.

Mientras, puedes esperar su llegada con el video para "The Triumph of King Freak", que puedes revisar a continuación: