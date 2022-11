La noche de cierre de la Teletón estuvo repleta de grandes artistas nacionales e internacionales, quienes se subieron al escenario del Estadio Nacional para hacer bailar al público.

Entre los artistas nacionales que se presentaron se encuentranPailita y Polimá Westcoast, quienes con sus temas Ultra Solo, Baby Otaku, Na Na Na encantaron a los presentes.

Pero los artistas nacionales no estuvieron solos, ya que en el escenario los acompañó Joseph Rivas, conocido como el “Chico Eléctrico”, quien asiste a uno de los centros de la Teletón.

Tras terminar la presentación, Pailita agradeció a Joseph y le entregó su recuerdo de la Teletón. " Lo conocimos en los camarines. Tremenda persona, como este niño hay muchos luchando", comenzó señalando.

Luego continuó: “Nunca bajen los brazos hermanos míos, sigan luchando. Un amor grande a todas sus familias. Ustedes son héroes, nosotros somos fans de ustedes, ustedes son los guerreros, los que luchan día a día”, expresó el artista magallánico.

La emoción de Joseph

Pailita le entregó el recuerdo de la Teletón a Joseph. Tras terminar el espectáculo, el joven en conversación con LUN señaló: "Fue un sueño, todavía no tengo palabras, todavía siento que estoy en mi cama temblando, esto es fantástico.

Luego agregó: "Me recibieron, me llenaron de regalos y me dijeron que era un "luchador". Yo les decía que "no" y ellos me decían "hermano, te lo mereces". Son las mejores personas, me ayudaron con mis nervios y con todo, no me puedo sentir más feliz".

El tinktoker reveló que los artistas le entregaron muchos obsequios. “Me dieron un reloj, un anillo, una cadena y me dejaron subir al escenario. Fue un sueño".

La Teletón finalizó su edición 2022 con la meta cumplida para que los 14 centros alrededor de Chile continúen funcionando y entregando servicios a más de 31 mil familias.