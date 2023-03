Cansu Dere es una de las actrices más conocidas y favoritas del momento en Turquía y además en el mundo, es por está razón que su desaparición luego del terremoto de Turquía ocurrido el 6 de febrero prendió las alarmas de sus fanáticos en el extranjero al ver que esta no daba señales de vida luego del suceso, lo que provocó que muchos pensarán que se encontraba muerta.

Finalmente una periodista dió a conocer que la actriz estaba bien y que se iba a presentar en un evento para recaudar fondos para los afectados por el sismo, lo que finalmente no sucedió y generó aún más preocupación.

¡Está viva!

Este 6 de marzo supimos un poco más sobre lo que le pasó a la actriz de "Traicionada" y es que Birsen Altunas, una periodista turca, escribió en su sitio web que conversó con Cansu por teléfono en dónde finalmente reveló que la actriz sufrió un accidente en su hogar lo que la dejó sin poder salir de su casa.

Cansu Dere sufrió una fractura de talón, lo que finalmente provocó que ésta decidiera no salir de su hogar hasta que se recupere por completo de la lesión.

Es aquí donde, según lo escrito por la periodista, la actriz le habría dicho que no quería preocupar a nadie y que no es alguien que use mucho las redes sociales, lo que se debería en gran medida a qué no realice publicaciones muy a menudo ya que quiere usar instagram como un álbum de fotos en donde comparte sus momentos felices.

Con esto escrito por Altunas se despejan las dudas en torno al paradero de Cansu, quién finalmente solo se encuentra recuperándose de una lesión menor en el talón y no de algo más grave.