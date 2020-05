Recuperó el olfato y mejoró su salud: Jorge Zabaleta relata sus logros a ocho meses de dejar el cigarro

Jorge Zabaleta está haciendo un cambio total a su estilo de vida. El actor anunció hace unas semanas atrás su retiro de la televisión por el estrés que le ha causado el ritmo de trabajo y este lunes hizo una confesión sobre uno de los aspectos íntimos.

En conversación con LUN, el galán reveló la lucha que lleva para dejar el cigarro. "Yo soy adicto. Y como soy adicto no puedo hacerlo más… Yo he llegado a soñar con fumar. Por eso es una batalla diaria. No sé hasta cuándo el cuerpo me va a seguir pidiendo el cigarro, pero los beneficios son demasiados", lanzó.

Zabaleta lleva ya ocho meses sin consumir cigarrillos, algo que ha mejorado considerablemente su salud. "Yo antes no podía salir a correr, me ahogaba, era imposible", explicó para más tarde contar que "subí 10 kilos de pura ansiedad, ansiedad que aún no desaparece".

Una de las cosas que más valora el actor es que recuperó la capacidad de sentir aromas. "Perdí el olfato hace muchos años, yo creo que lo perdí precisamente por el cigarro", comenzó señalando. "Sentí olor a perfume y claro, efectivamente se había quebrado una botella".

"Estoy mejor, me siento más sano, es bueno no tener tanto ese miedo de que te pueda dar un ataque cardiaco en la tarde", agregó.

Finalmente dejó un mensaje para todos los que no se atreven a dejar el cigarro. "Esta es la tercera vez que lo trato de dejar en serio y espero que sea la última. Se puede. Si yo lo estoy pudiendo dejar, te juro que se puede".