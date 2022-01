Quedan muy pocas horas para el estreno de la primera temporada de Rebelde, el reboot de la serie mexicana que sigue la vida de un grupo de jóvenes del exclusivo colegio Elite Way School, y sus aventuras en el amor, la amistad y la música.

Esta nueva producción mostrará como los adolescentes deben prepararse para "La batalla de las bandas", el importante concurso de música donde nunca ha ganado un alumno de primer año.

Esta banda estará conformada por Luka Colucci, Jana Cohen, Esteban, Andi, Dixón y MJ, quienes serán interpretados por Franco Masini, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Selene, Jerónimo Cantillo y Andrea Chaparro respectivamente.

Eso no es todo, porque este remake aprovechará de incursionar en nuevas temáticas que no fueron abordadas en las versiones anteriores como por ejemplo, la utilización del lenguaje inclusivo, por lo que no será extraño escuchar en algunas partes "bienvenidos a todes".

¿A qué hora se estrena la primera temporada de Rebelde?

Rebelde llegará este miércoles 5 de enero a la plataforma Netflix en los siguientes horarios:

- Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM

- Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 AM

- Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

- México: 02:00 AM