"Una lo único que quiere es ganar lucas y Dios me castigó": Raquel Argandoña revela que cayó en una estafa telefónica

"A Raquel le pasó, ¿cómo fue?", le lanzó Tonka Tomicic a Argandoña en medio del matinal de este miércoles. La panelista entonces le respondió "te dije que no lo contaras". Tal intercambio derivó en que Raquel Argandoña finalmente terminara revelando que fue víctima de una estafa telefónica, en la que incluso la sacaron de su casa y le hicieron entregar altas sumas de dinero.

Según contó, la llamó un sujeto que, "como dicen en el campo, tenía buen hablamiento" y "era mejor que un animador". Esta persona la llamó y le dijo que iba a competir con una vecina de Viña del Mar, por lo que tenía que cumplir con los pasos que le iba a indicar para avanzar en la competencia.

"'¿Tiene su auto?' Sí, sí, sí. '¿Tiene las llaves a la mano? Perfecto. Yo voy a ser su coach. Porque estamos compitiendo con la vecina. Pero necesito su celular para que estemos en contacto'", contó.

Y ahí confesó "si una lo único que quiere es ganar lucas y Dios me castigó". Entonces, la hizo dirigirse a un supermercado, "'pero no atienda ningún llamado, usted va a saber perfectamente cuál es el mío'. Y mi nana me decía '¡Raquel, no haga caso!'... "Cállese usted, cállese'".

"Subo al auto, me llama y me dice 'mi nombre es Pepe' y yo... Y a mí se me olvidó todo todo. Ya, me decía, 'usted va a ir a un supermercado grande, la otra señora también, que se llama Betsabé, que no encuentra las llaves en la cartera, va perdiendo", siguió Argandoña especificando que todo se sentía real.

Entonces, le dieron las instrucciones: "'busque un carro rápido. Usted tiene que comprar unos lácteos. ¿Le gustan los lácteos?' No, pero compro igual, yo decía. Me llené de quesillos. ¡Me llené de tonteras!".

Ahí "me decía 'se va a acercar gente para decirle qué le está pasando porque usted va muy rápido. No le haga caso, porque son diablos que nosotros ponemos para que usted se atrase'. Como yo iba siempre a ese supermercado, la gente me veía muy rara y el administrador me decía 'señora Raquel, qué le pasa, qué le pasa' Cállese, le decía yo".

El responsable de la estafa seguía en línea: "'acérquese a una caja. Tiene que depositar a este número, porque usted va ganando. Todo esto se lo vamos a devolver del millón que usted va a ganar mensual por un año. Deposite 180' y yo 180 al número..."

"¡¿Lo hiciste?!", le cuestionó Tomicic. "¡Lo hice! Le dije a la cajera que deposite a este número 180 lucas. 'Vuelva a los lácteos' -le decían en el celular- y yo echaba y echaba quesillos. Nunca se me pasó por la mente. Así estuve en el supermercado 20 minutos. En tres números, debo haber perdido 480 lucas", aseguró.

Raquel pensaba en ese entonces en que con un millón de pesos mensuales, "como este trabajo es inestable, con esto me retiro. ¡Mira qué ridiculez!". En tanto, se acercaron tres personas, "que parece que eran de la PDI, que decían 'no se le acerquen, porque ella está rara'. Deben hacer creído que yo estaba loca".

Argandoña entonces tuvo que pagar los lácteos y cuando ya se iba, llegó su ex esposo Hernán Calderón y su hija Kel con la gente de la PDI y ellos le hicieron ver que había sido víctima de una estafa. "Yo me sentí la más estúpida de la vida", comentó ahora entre risas.

"Obviamente, después pasaron dos meses que no volví al supermercado, pero yo caí. Yo caí", sentenció.