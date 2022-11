Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, reveló quiénes son los rostros que estarán presentes en el nuevo capítulo del estelar que se emite esta noche.

¿Quiénes son los invitados del 18 de noviembre?

Un esperado reencuentro se llevará a cabo a través de las pantallas de Chilevisión, en donde el equipo del programa de conversación Me Late, se reunirán nuevamente en pantalla para hablar sobre distintos aspectos de sus vidas, además de comentar la inesperada cancelación del espacio de TV+.

Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas, Luis Sandoval, Andrés Caniulef y Laura Prieto, estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton.

El fin de Me Late

A mediados de octubre, TV+ confirmó que el programa liderado por Daniel Fuenzalida saldría de pantalla abruptamente tras más de siete años al aire.

El líder del espacio, a través de un video de Instagram, compartió con sus seguidores su impacto y decepción frente a lo sucedido. “Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco shockeado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó. Se me dijo que ellos como canal quieren hacer ellos el programa en términos de contenidos… y no la productora que yo dirigía, que es Tónica”.

Luego, indicó que “no hay ninguna razón para sacar un programa al que le va iba bien en rating, bien comercialmente, que habíamos generado contenido en la industria de la televisión… no me lo explico”, visiblemente afectado.

Me Late ocupaba dos franjas horarias en TV+, por lo que el espacio fue reemplazado por dos programas. Sígueme y Te Sigo, se estrena durante las tardes y es conducido por Francisco Kamiski y tiene un panel compuesto por Titi García-Huidobro, Nataly Chilet y Andrés Baile. Y en la noche, "Tal Cual", espacio integrado por Raquel Argandoña, José Miguel Viñuela, Pancha Merino, Iván Arenas y Jordi Castell, el cual también cuenta con la participación de Patricia Maldonado.