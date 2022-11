Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, reveló quiénes son los rostros que estarán presentes en el nuevo capítulo del estelar que se emite esta noche.

¿Quiénes son los invitados del 25 de noviembre?

Los conocidos rostros que estarán presente este viernes en el programa de CHV son Marlen Olivari, la comunicadora y ex integrante de Morandé con Compañía, la cantante nacional Gloria Simonetti, el actor y comediante, Rodrigo González y el periodista y conductor de Hola Chile, de La Red, Eduardo de la Iglesia.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión.

¿Quiénes estuvieron presentes la semana pasada?

Un esperado reencuentro se llevará a cabo a través de las pantallas de Chilevisión, en donde el equipo del programa de conversación Me Late, se reunirán nuevamente en pantalla para hablar sobre distintos aspectos de sus vidas, además de comentar la inesperada cancelación del espacio de TV+.

Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas, Luis Sandoval, Andrés Caniulef y Laura Prieto, estuvieron presentes en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton.

El fin de Me Late

A mediados de octubre, TV+ confirmó que el programa liderado por Daniel Fuenzalida saldría de pantalla abruptamente tras más de siete años al aire.

El líder del espacio, a través de un video de Instagram, compartió con sus seguidores su impacto y decepción frente a lo sucedido. “Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco shockeado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó. Se me dijo que ellos como canal quieren hacer ellos el programa en términos de contenidos… y no la productora que yo dirigía, que es Tónica”.