Revisa a continuación qué famosos actores estarían negociando para ser los protagonistas de We Live in Time.

¡Una saga de romance! Florence Pugh y Andrew Garfield serían los protagonistas de We Live in Time

El pasado domingo se realizaron los Premios Oscar, ceremonia que premia a los mejores actores, actrices, directores y elencos de las mejores películas. Una de las parejas que encendieron las redes sociales durante la ceremonia fue Florence Pugh y Andrew Garfield luego de presentar una categoría, quiénes próximamente podrían estar protagonizando una nueva película de romance juntos.

¿Quiénes serían los protagonistas de We Live in Time?

Según detalla Deadline los actores Florence Pugh y Andrew Garfield estarían en negociaciones para protagonizar su propia película llamada “We Live in Time” de Studio Canal.

El director del film sería John Crowley mientras que el encargado del guión sería Nick Payne. Aún no se conocen detalles de la película, sin embargo el proyecto se comenzaría a grabar a finales de este año.

La actriz mantiene una ocupada agenda ya que desde el año pasado no ha parado de grabar diversas películas una de ellas “The Wonder” de Netflix, “The Good Person” que saldrá en las próximas semanas y durante julio se estrenará “Opppenheimer” de Christopher Nolan. Además será parte del rodaje de Thunderbolts de Marvel Studios, en el cuál Pugh retomará el papel de Yelena Belova.

En el caso de Garfield actualmente está nominado a los Emmy tras su actuación en la serie “Under the Banner of Heaven”. Cabe recordar que también participó en Spider Man: No Way Home retomando su papel de Peter Parker.