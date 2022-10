La serie estrenará su sexta temporada el próximo 18 de noviembre y ya reveló a las nuevas caras de la séptima entrega que aún no tiene fecha de estreno.

Élite entregó una muy buena noticia para sus seguidores ya que se reveló que la serie de Netflix tendrá una séptima temporada y no solo eso, si no que además tendrá un importante regreso.

¿Quiénes regresan a la séptima temporada?

A través de sus redes sociales la producción anunció a los miembros de la séptima temporada, entre quienes destacan Omar Ayuso, el intérprete de Omar Shanaa, que dejó la serie en la sexta entrega que aún no se estrena. El estudiante y mejor amigo de Samuel (Itzan Escamilla) se encontraba en su último año de secundaria cuando salió de la ficción.

Entre los nuevos miembros del reparto se encuentran: Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi, Fernando Líndez, Alejandro Albarracín, Iván Mendes y Maribel Verdú.

Aún no se sabe quiénes del elenco actual compuesto por Carla Diaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Diego Martin, Valentina Zenere, Andre Lamoglia, Carlotto Cotta y Adam Nourou, seguirán en la historia.

Élite temporada 6

La serie se ha convertido en una de las producciones del streaming más longevas de su historia, con cinco temporadas al aire y una a punto de estrenarse, el drama adolescente se suma a Orange is the New Black como una de las series con más ciclos en su historia.

Tristemente para los fans, Samuel falleció producto de sus lesiones. Así lo reveló la sinopsis estrenada este lunes.

“Tras la muerte de Samuel, Las Encinas afronta un nuevo curso escolar intentando hacerse un lavado de cara encubriendo desastres del pasado”, se lee en la descripción oficial.

“Sin embargo, el conflicto en sus aulas es sistémico: racismo, sexismo, maltrato doméstico o LGTBI-fobia son solo algunos de los temas espinosos que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución esta temporada. Si quienes manejan el sistema no toman medidas activas para abordar estos problemas, tendrán que ser los propios estudiantes quienes lo hagan”.

Revisa el primer teaser de la sexta temporada a continuación.