Una inesperada noticia recibieron los seguidores de la serie Élite luego de que uno de sus protagonistas anunciara su salida de la serie tras cinco años en la ficción de Netflix.

Omar Ayuso, quien interpretó a Omar Shanaa. reveló que no participará en la sexta temporada de la serie compartiendo un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

"Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. en una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó", comenzó escribiendo.

Luego agregó: "ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces :) gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y muchas guerras xd the show must go on!!!!.

¿Qué pasó en la quinta temporada con Omar?

La quinta temporada del drama juvenil de Netflix llegó a la pantalla el pasado 9 de abril, la cual entregó un final impactante para los fans quienes vieron como uno de sus protagonistas sufría un trágico final dejando su participación para la siguiente temporada inconclusa. Sin embargo, nunca imaginaron que el primero en confirmar su partida sería Ayuso, cuyo personaje tuvo un final abierto al final de la saga.

Omar vivió un quinto ciclo lleno de emociones luego de la partida de su gran amor Ander (Aron Piper), quien se fue a recorrer el mundo con su mejor amigo y dejó de responderle los mensajes, situación que lo tiene preocupado gran parte del tiempo.

Por otro lado, Omar, quien ahora vive con Samuel, su mejor amigo, ha visto como el lazo entre ambos se ha ido debilitando debido a roces en la convivencia. Pero eso no es todo, ya que Benjamín, el director del colegio, hace que la amistad entre ambos se ponga a prueba y tenga un inesperado punto de quiebre cuando Samuel expulsa de su hogar al ex de Ander.

En la última escena del actor en la ficción, se ve a Omar muy afectado viendo como la ambulancia se lleva a Samuel en estado crítico.

Revisa la despedida del actor en Instagram a continuación.