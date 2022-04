Élite, acaba de estrenar su quinta temporada con grandes sorpresas e inesperadas partidas que impactaron a los seguidores. Sin embargo, el final de este ciclo sin duda marca una de los sucesos más importantes que cambiará el curso de la historia.

[ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS DE LA QUINTA TEMPORADA DE ÉLITE]

La quinta temporada de Élite estuvo enfocada en la muerte de Armando, quien fue asesinado accidentalmente por Guzmán, escondiendo el cuerpo con ayuda de sus amigos. Así mismo, el nuevo año escolar presenta a los tres nuevos personajes Isadora, Iván y Bilal.

Isadora, comienza a acercarse a Philippe luego de que Cayetana decidiera terminar su relación con él tras las denuncias de abuso, la argentina se convierte en su interés amoroso creando así una rivalidad con la otra joven, quien conoce a Felipe, un joven con intereses similares a los de ella.

El cuerpo de Armando resurge por lo que la policía comienza una investigación que involucra a todos los protagonistas. Mencía descubre la tarjeta SIM de Armando en su teléfono y al revisar los datos de la tarjeta, descubre que su padre, Benjamín, estuvo involucrado con Armando antes de la muerte de este último.

Por otra parte, a pesar de que Samuel y Ari acordaron continuar con su relación, la joven se siente atraída por Iván e inicia un romance con él. Sin saber que su hermano Patrick también se siente atraído por el nuevo compañero.

Samuel confiesa ser el autor del crimen para salvar a Benjamín, quien se ha convertido en una figura paterna para él. y a Guzmán, su gran amigo. Por esto, el director de Las Encinas le promete ayudarlo cuando salga en libertad y tener su futuro asegurado. Ari e Iván ayudan a Samuel a salir bajo fianza y deciden poner fin a su romance.

Antes de salir la policía le informa al joven que Benjamín y Armando manejaban una red que traficaba con datos de personas poderosas e influyentes.

El teniente promete abandonar el caso contra Samuel si logra derribar a Benjamín, situación que el estudiante acepta y junto a Rebeka decide inmiscuirse en la casa del villano para obtener la tarjeta SIM, lo que consiguen con ayuda de Mencía.

En una de las escenas más terribles de la historia de la ficción, Isadora tras darse cuenta que Philippe no está interesado en ella decide ir a Ibiza con tres amigos del colegio e Iván. Tras consumir estupefacientes la joven se desmaya y es abusada por los tres jóvenes, mientras Iván y Philippe tratan de detener el asalto, sin embargo, no pueden ya que debido a la cantidad de drogas que ingieren no pueden sostenerse en pie.

Tras el traumático hecho, Iván y Philippe convencen a Isadora a denunciar a sus abusadores para que paguen en prisión y en las escenas finales se ve a la joven hablando con la policía.

En otra inesperada escena, Samuel, personaje de Itzan Escamilla, murió al final de la quinta entrega, esto porque a pesar de que no ha sido confirmado, el joven resultó gravemente herido y la cara de sus amigos indica que ocurrió una tragedia.

Después de obtener la tarjeta SIM gracias a Mencía, Samuel decide entregársela a la policía para ser absuelto, sin embargo, antes de hacerlo Benjamín le pide hablar en donde le ofrece una beca en la Universidad de Oxford, además de una oferta de trabajo para cuando se gradué si es que no lo delata.

Samuel se niega, por lo que Benjamín intenta quitársela y mientras luchan por la tarjeta, el joven termina resbalando y cae a la piscina golpeándose la cabeza. El director lo deja ahogarse, para tratar de tapar sus crímenes, pero sus hijos llegan y lo sacan del agua muy mal herido.

Benjamín se va detenido, mientras sus hijos ven desolados la escena. Por otra parte, Samuel se encuentra muy mal grave y es llevado en una ambulancia, sin embargo, la cara de sus amigos dejan entrever que la situación es mucho más grave y es probable que no se salve tras perder grandes cantidades de sangre.