¡Hoy! Domingo 28 de agosto se llevará a cabo un nuevo episodio del programa De Tú a Tú, donde Martín Cárcamo realizará una entrevista en profundidad que podremos disfrutar por las pantallas de Canal 13 a las 22:30 horas.

El cantante y rostro de televisión, nos contará y explicará que su padre, que fue muy importante en su vida, falleció de un cáncer de páncreas fulminante cuando el cantante tenía sólo 8 años. “Para su funeral yo estaba con mi madre y mis hermanos en un rincón y en otro sector la familia de él”, contó.

También nos hablará sobre uno de los períodos más duros de su vida, cuando en 2000, tras 31 años con su esposa Isabel Trías, decidió separarse de ella.

“Necesitaba estar solo porque estaba pasando momentos angustiantes, no me sentía bien. Yo no estaba teniendo una conducta apropiada con mi mujer y mis hijos, me sentía mal conmigo mismo”, señalará, agregando que se fue de casa “con lo puesto”, y que fue un gran impacto en su vida.