Luis Miguel regresará a Chile con una serie de conciertos que reunirá a miles de fans del Sol de México en territorio chileno para disfrutar de los mejores éxitos del astro mexicano. La noticia la entregó el pasado 19 de abril, justo el día de su cumpleaños, en donde reveló las fechas y los países que visitará durante este año.

El artista detrás de atemporales hits como La BIkina, Ahora te puedes marchar, La Incondicional, La Chica del Bikini Azul, Tengo Todo Excepto a ti, Hasta que me Olvides, Suave y Será que no me Amas, entre otros, confirmó su regresó a territorio nacional para el segundo semestre. Pero, hasta el momento no se ha revelado la fecha para la venta de entradas y el recinto en que se realizará.

Su nueva gira "Luis Miguel Tour 2023". El "Sol de México" se presentará en Santiago el próximo 21, 22 y 25 de agosto. Estos son los posibles recintos en donde podría presentarse el múltiple ganador del Grammy.

¿Dónde se presentará Luis Miguel en Chile?

El lugar que albergue el esperado concierto del artista tiene que cumplir con una característica muy importante: Ser muy espacioso, esto debido a la gran cantidad de fans que tiene el artista y que están deseosos de poder disfrutar de lo mejor de su discografía en vivo.

Por lo mismo, estos serían los posibles lugares en donde se lleve a cabo el concierto, ya que se han llevado a cabo en esos lugares eventos de gran magnitud.

Movistar Arena: El recinto tiene una capacidad de 16.522 espectadores en su aforo máximo y fue el lugar en donde el Sol de México se presentó el año 2019, en donde realizó cuatro conciertos, los cuales se agotaron en cosa de minutos.

Estadio Nacional: El recinto, que alberga regularmente eventos deportivos y musicales, tiene una capacidad para 48,665 personas, sin embargo, se encuentra realizando modificaciones para realizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Por lo mismo, se anunció el 2022 que este año no se realizarán encuentros deportivos en el lugar debido a esto, ya que la competencia internacional comienza en noviembre de este año. Debido a esto, es poco probable que el concierto se realice allí.

Estadio Bicentenario Municipal de La Florida: El recinto ha sido el lugar de presentación de grandes artistas internacionales como Dua Lipa, Harry Styles e Imagine Dragons, por lo que también es una posibilidad, ya que cuenta con una capacidad para 25.000 espectadores.

¡México por siempre!

Luis Miguel lanzó su más reciente álbum el año 2017, lo que lo llevó a ganar las categorías a álbum del año y mejor álbum de música ranchera/mariachi, en la edición 19 de los Latin Grammys de 2018.

También ganó su sexto premio Grammy en la edición 61 realizada el 2019 en la categoría mejor álbum de música regional mexicana.

El álbum contiene los temas La Fiesta Del Mariachi, Sin Sangre En Las Venas, El Siete Mares, El Balajú / Huapango, Serenata Huasteca, Que Bonita Es Mi Tierra, Los Días Felices (Les jours heureux), No Discutamos, Llamarada, No Me Amenaces, Soy Lo Prohibido, Deja Que Salga La Luna, y Por Qué Te Conocí.