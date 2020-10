¿Qué pasó con Chris Pratt? El "Guardián de la Galaxia" es duramente criticado por fans de Marvel

Los fanáticos de Marvel y otros tantas personas que circulan en el mundillo de las redes sociales han manifestado ferozmente su descontento contra Chris Pratt. El actor de "Guardianes de la Galaxia" fue blanco de todo tipo de críticas, burlas y bullying desatado sobre todo en Twitter por sus convicciones políticas y religiosas. Se habla incluso de que está "cancelado".

¿Qué hizo Chris Pratt? Lo cierto es que, en esta ocasión no hizo nada, la polémica no la detonó él mismo; sino que todo partió con un tuit publicado por la guionista de la serie de Netflix "Warrior Nun" y productora de "Person of Interest", Amy Berg, que lanzó el pasado 17 de octubre en su cuenta de la plataforma.

Se trataba de una de esas típicas jugarretas en las que se comparten cuatro fotos sobre algo y se desafía a los seguidores indicando "uno se tiene que ir".

En este caso, la dinámica tenía la intención de sacar del cuarteto a uno de los famosos "Chris" que se conocen en la industria hollywoodense: entre Chris Hemsworth ("Thor"), Chris Pratt ("Star-Lord"), Chris Pine ("Steven Trevor", de "Wonder Woman") y Chris Evans ("Capitán América").

El tuit de Amy Berg que detonó toda la polémica en torno a Chris Pratt.

Los seguidores de Berg rápidamente se decantaron por la tendencia de eliminar a Pratt del combinado, sobre todo por aspectos de la vida del actor que ya han sido cuestionados públicamente antes.

En primer lugar está el pertenecer a la Hillsong Church, iglesia que supuestamente ha demostrado un férreo rechazo a la diversidad sexual, incluso enviando a miembros de su congregación a terapias de converción.

La vinculación de Pratt al culto religioso quedó en entredicho desde que comentó su espiritualidad durante el programa de Stephen Colbert, en febrero de 2019. Episodio ante el que la actriz Ellen Page reaccionó en Twitter indicando: "Oh. K. Um. Pero su iglesia es infamemente conocida por ser anti lgbt, ¿quizás podría referirse a eso también?".

De ahí en adelante Pratt ha sido duramente criticado por pertenercer a la entidad que se fundó originalmente en Australia y desde la que se ha manifestado en múltiples ocasiones su creencia en que la definición bíblica de matrimonio, sobre que es una unión entre un hombre y una mujer. Algo que pregonaron fervientemente cuando se hizo un referendum en torno al matrimonio gay en el país oceánico en 2015.

A eso se suma que Hillsong ha despedido a pastores que han revelado ser homosexuales, a la vez que han distanciado a otros miembros gay de la iglesia.

Curiosamente, otras figuras del espectáculo que han sido asociadas a la Hillsong Church, también han sido duramente criticadas. Entre los nombres de famosillos que aparecen siempre en torno a la polémica institución están los de Justin Bieber y su esposa Hayley, Selena Gomez e incluso integrantes del clan Kardashian-Jenner.

El tuit de Ellen Page que en 2019 detonó los cuestionamientos a Chris Pratt, por el culto religioso al que pertenece.

La reacciones contra Pratt por el tuit de Berg siguieron creciendo hasta salirse de control. El nombre del también protagonista de la franquicia "Jurassic World" se alzó entre los temas más comentados en Twitter, no sólo en Estados Unidos, sino que en varios otros países del mundo.

Pero cuando parecía que ya había sido suficiente y el asunto comenzaba a calmarse, otro suceso volvió a detonar una arremetida contra Pratt: su ausencia en la nómina de los principales rostros de "Avengers" que se unirán en un evento de recaudación de fondos para la campaña presidencial del candidato demócrata, Joe Biden.

El evento, que fue bautizado como "Voters Assemble!", contará con Don Cheadle ("War Machine"), Chris Evans ("Capitán América"), Scarlett Johansson ("Black Widow"), Paul Rudd ("Ant-Man"), Mark Ruffalo ("Hulk") y Zoe Saldana ("Gamorra").

A ello se sumará la senadora Kamala Harris y los directores de "Avengers: Endgame", los hermanos Russo, para una sesión de preguntas y respuestas. El acto tendrá lugar de manera virtual el próximo 26 de octubre, en la previa a las elecciones presidenciales que se concretarán el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

Que su nombre no apareciera en la nómina de participantes del evento para Biden fue considerado por los fanáticos como le evidencia clara de que Chris Pratt es uno más de los votantes que apoya al presidente republicano Donald Trump.

Algunos incluso fueron más lejos y tildaron al actor derechamente de "supremacista blanco", además de "homofóbico".

Pero la polémica aún no estaba completa. El revuelo que ha causado los despiadados comentarios contra Chris Pratt inspiraron la valentía de sus compañeros en el Universo Cinematográfico Marvel, quienes decidieron acudir en su ayuda por la misma vía de las redes sociales.

El primero en aparecer fue "Iron Man". Robert Downey Jr. publicó un extenso mensaje que reveló a través de su Instagram, acompañado de una imagen en la que aparece junto Pratt en el set de "Avengers".

"Qué mundo... Los 'sin pecado' están lanzando piedras contra mi hermano, Chris Pratt... Un cristiano de verdad que vive con principios, y que nunca ha demostrado más que positividad y gratitud", partió diciendo Downey Jr.

A ello añadió que "recién se casó con una familia que hace espacio para el discurso civil y (esto es un hecho) INSISTE en el servicio como el mejor valor".

"Si tienen problemas con Chris. Tengo una nueva idea: borren sus cuentas en redes sociales, siéntense con sus propios defectos de personalidad, trabájenlos y luego celebren su humanidad", sentenció el intérprete de Tony Stark.

Desde Instagram: El mensaje de Robert Downey Jr. en apoyo a Chris Pratt.

Y posteriormente también llegó el apoyo de otro "Avengers": "Hulk". Mark Ruffalo también acudió en socorro de Pratt, esta vez en su Twitter.

Ruffalo postuló que "para todos, @prattprattpratt es un hombre sólido como lo conocen. Lo conozco personalmente y en vez de lanzar acusaciones vean cómo él vive su vida".

"Él no es extrovertidamente político como regla. Esto es una distracción. Mantengamos nuestra vista en el premio, amigos. Estamos tan cerca ahora", añadió en referencia a lo cerca que se encuentran de las votaciones de las presidenciales.

De vuelta en Twitter: la defensa que Mark Ruffalo hizo de Chris Pratt.

Otro que apareció para defender a Chris Pratt fue nada menos que el director de las dos entregas de "Guardianes de la Galaxia", James Gunn, uno más de las celebridades ávidas en las redes sociales.

Gunn citó el mensaje de Ruffalo para compartir su propia percepción del asunto, momento en el que indicó: "lo siento. Me acabo de enterar sobre este sin sentido".

"@prattprattpratt es el mejor tipo del mundo. He pasado horas y horas compartiendo mis más profundas verdades con este hombre, como él también lo ha hecho conmigo", explicó el también director de "The Suicide Squad".

Para luego añadir que "por favor paren de asumir lo que él cree, de manera política o de cualquier otra forma, sólo porque es un cristiano".

Hasta el momento, Chris Pratt no se ha pronunciado en torno a la polémica, pero su nombre sigue dando vueltas con las críticas que lo han golpeado en los últimos días.