El Secreto de la Familia Greco llegará este próximo 4 de noviembre a Netflix con su primera temporada de 10 capítulos, los cuales están inspirados en los crímenes del Clan Puccio, que conmovieron a Argentina durante los años 80s.

La serie retrata la historia de la familia Greco, quienes cometen secuestran a diferentes personas para cobrar los rescates y recuperar el estatus socioeconómico que alguna vez tuvieron.

En esta nueva producción, Samantha Siqueiros interpreta a Sabrina Greco, la hija mayor de la familia, quien pasa por complejos momentos debido a las decisiones de su familia. En conversación con Red Carpet de Redgol, la actriz entregó detalles sobre su personaje y sobre la nueva historia que arribará muy pronto a la plataforma streaming.

Sobre este intrigante papel, la actriz señaló: "Para mí fue un reto, ya que es un personaje muy distinto a mí. Yo me divertí mucho porque independientemente de mi proceso creativo, mi trabajo de mesa en casa, yo, conforme a medida que voy grabando, voy encontrando cositas del personaje".

Al ser inspirado en un caso real, se sabe que solamente los hijos son enjuiciados juntos con el padre, mientras las hijas y la madre siguen en libertad. "Realmente no se sabe sí sabían, pero en este caso, para mí, si trabaje esta parte de respeto hacia el padre, porque Sabrina sabe que algo raro está pasando, pero no quiere verlo".

El cariño que Sabrina tiene por su padre hará que ignore ciertas actitudes sospechosas. “Está cegada, porque es muy sensible, entonces siente que a lo mejor es algo malo. Eso se ve en la serie, se ve que ella sabe que está pasando. No exactamente, porque respeta mucho a su padre, él para ellas es lo máximo, porque les da todo".

Al tener un código moral aparentemente muy distinto al de su familia, la joven se sentirá separada del resto de los integrantes. "Se siente muy excluida de su familia porque no pertenece a esa superficialidad que viven, la madre sobre todo, el padre también que está haciendo todo por dinero. Como Sabrina tiene esta sensibilidad para ella, lo más importante son los valores en la familia, es el respeto, de lo que ella se agarra es la religión y de la monja que es donde encontró algo".

La relación de Sabrina y la monja

Asimismo, señala que Sabrina es muy atenta, pero también muy sensible, por lo que vive complicados momentos frente a las actitudes sospechosas de la familia. "Sabrina es un personaje que observa todo, todo lo que está sucediendo en la casa, es por así decirlo la 'rara de la familia' pero no de manera peyorativa. Es la hija mayor, es sensata, es sensible, y tiene una monja que es su mundo, tienen una complicidad que no encuentra con su familia".

En el tráiler se ve un beso entre Sabrina y la religiosa, acerca de eso, Samantha comenta que fue una experiencia muy entretenida. "Eso fue muy divertido porque fue la primera vez que yo le daba un beso a una chica trabajando, y bueno en la vida real también. Me dio mucha confianza mi compañera actriz, el director, yo jugué mucho porque Sabrina es como la que manda en la relación con la monja, y pues, ella es la que se le acerca y le da un beso porque hay química ahí".

Su vínculo con la religiosa será lo que la mantenga firme frente a lo que está sucediendo en su propio hogar. "Es un amor, es una compresión y por eso sienten esta atracción las dos, es cariño verdadero. Y eso se ve en el beso, que fue un arrebato de Sabrina de decir 'ya no soporto más, te quiero muchísimo, ven acá".

Inspirada en un caso real

Filmada entre México y Argentina, llega inspirada en hechos reales y basada en la exitosa serie argentina ¨Historia de un Clan¨, la cual se basa en la vida de Arquímedes Puccio y su familia, quienes cometieron distintos crímenes durante la década los 80s para recuperar el buen estatus social que una vez poseyeron.

Junto con sus hijos Alejandro y Daniel, el clan Puccio secuestró a al menos 4 personas y se sospecha que asesinó a otras tres. Arquímedes fue condenado a cadena perpetua, pero salió en libertad a los 23 años. Mientras que su hijo Andrés salió de prisión luego de 22 años y Daniel fue condenado a solo 13 años en la cárcel.

Las mujeres, la madre, las hijas y la novia de Alejandro negaron tener conocimiento de todo, por lo que jamás fueron enjuiciadas.