Luis Slimming, también conocido como "Don Comedia", debuta esta noche en el Festival del Huaso de Olmué, en donde será el encargado de hacer reír al Patagual con lo mejor de su repertorio.

¿Quién es Luis Slimming?

El comediante es una de las figuras más prominentes del stand up, con una carrera que ha ido creciendo en popularidad, el conductor de los programas "Entre Broma y Broma" y "El Sentido del Humor" se sube por primera vez al escenario de Olmué, como uno de los grandes números del humor.

Slimming es licenciado en matemáticas de la Universidad Católica y su primer acercamiento a la comedia fue a través de los guiones.

El comediante escribió libretos para distintos humoristas, hasta que poco a poco fue presentándose en distintos shows con sus rutinas, las cuales eran muy bien recibidas por el público.

Antes de subirse al escenario del Patagual, en una entrevista a "Abro Hilo", Slimming señaló que su mayor miedo es decepcionar a la gente que confía en él. "Todos me tienen fe, eso es lo que me da nervio. Es como en el colegio, todos pensaron que sería puntaje nacional y no lo fui. Ese es como el miedo que tengo, que todos me tengan mucha fe y sea como 'ah si, estuvo ahí'.

En la misma ocasión, el comediante señaló que tras la pandemia del coronavirus comenzó a actuar mucho más con la esperanza de que lo llamaran de algún festival y sumar más experiencias. "Yo creo que también "Entre broma y broma", ayudó mucho, el programa de entrevistas que hago, y el podcast 'el sentido del humor'. Como que se mezcló todo eso con que la gente dijo 'este cabro creció durante la pandemia".

¿Qué artistas se presentan este sábado 21 de enero?

La Combo Tortuga, el exitoso grupo de cumbia, serán los encargados de abrir la penúltima noche del evento, mientras que el artista urbano, Young Cister, será el encargado de cerrar la jornada con lo mejor de su repertorio.