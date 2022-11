1899 ha sido una serie que ha deslumbrado en el sitio streaming de Netflix. Una historia que sigue a un barco de inmigrantes es solo el comienzo para la complejidad de su trama. Los fans se han preguntado sobre la existencia de más temporadas y hay información al respecto. A continuación te contamos todos los detalles.

¿Qué dijeron los creadores de 1899 sobre temporadas de la serie?

El medio español Previously SERIES publicó vía Twitter unas citas de los creadores de 1899 refiriéndose a las próximas temporadas. "Jugamos constantemente con las expectativas. Lees un código y te sientes seguro en eso. Crees que te diste cuenta. Pero romperemos esa expectativa y, con suerte, daremos respuestas hasta la 3T.”

Sí, es un hecho, 1899 tendrá 3 entregas con nuevos capítulos que podremos ver por el sitio streaming de Netflix.

Por otro lado, en conversación con The Hollywood Reporter, el cocreador Jantje Friese sobre la comparación de 1899 con su producción opera prima, Dark. "No queríamos copiar exactamente la forma en que estructuramos las cosas en Dark. Creo que los dos conceptos necesitaban dos tipos diferentes de narración. En el caso de Dark, la historia gira en torno al tiempo, a la utilización de algo lineal y a la creación de un montón de nudos, para que el público descubra cómo desenredar la historia en una lógica más lineal".

El show runner, añade, "1899 tiene una estructura diferente. Pero no es lo que pensábamos: La gente no entendió Dark, así que tenemos que hacer esta más fácil. Creo que es algo muy individual. Hemos hablado con mucha gente que ha tenido la oportunidad de ver los seis primeros episodios, y es una especie de mitad y mitad. Algunos dijeron: «Oh, me sentí más a gusto, como si fuera más fácil de comprender». Otros fueron como: «Esto tiene muchas piezas de rompecabezas más complicadas, ¿qué están haciendo?» Creo que es una experiencia individual. No intentamos hacerlo más fácil", declaró Friese.

Por su parte, Baran Bo Odar su otro cocreador considera justa la importancia de hacer una comparación.

"Pero no olvidemos que 'Dark' tuvo tres temporadas. Si sólo comparas la primera temporada de 'Dark' con la primera temporada de 1899, creo que tienen una complejidad similar. Dark sólo se complicó realmente en las temporadas dos y tres. La primera temporada es realmente muy simple: Es un pueblo pequeño, con niños que desaparecen, y luego hay algunos eventos de viaje en el tiempo en la cueva. Michael (Sebastian Rudolph) es Michael. Es muy simple. Pero ahora todo el mundo ha visto las tres temporadas, y se complica mucho. Ya tenemos ideas para una segunda y tercera temporada de '1899', y será más complicado", declaró Baran Bo Odar.

Parece que tenemos 1899 para rato, mientras, estaremos atentos a todas las novedades de la serie.