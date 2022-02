El largometraje animado Spider-Man: into the Spider-verse se estrenó en el año 2018 y significó un hito importante para la popularidad del superhéroe arácnido previo a la llegada de “Spider-Man: No Way Home”. Premiada por doquier, llega al servicio de streaming a poco de acabarse el mes para conocer el legado de Miles Morales.

De hecho, la película dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman y escrita por Phil Lord y Rothman fue nominada a Mejor Película Animada en los grandes premios e la crítica el cine mundial: Los Globos de Oro, los Premios BAFTA, los Critics' Choice Movie Award y los Premios Oscar. Para sorpresa de muchos, la película película arrasó y ganó los 4 galardones, conquistando no solo a la audiencia sino a los críticos.

El proceso de producción de esta clase de películas lleva varios años y que, por ahora, la secuela de Spider-Man: Into de Spider-Verse está planeada para 2022, esto debido a la complejidad de animar todo una película de esta clase por computador, que de hecho hizo que su primera entrega se demorara más de tres años en realizarse, pues fue anunciada en julio de 2015 y se estrenó en diciembre de 2018.

¿Cuándo se estrena en Netflix Spider-Man: Un nuevo Universo?

Spider-Man: Un nuevo Universo llegará al streaming de Netflix a las 00:00 horas en Chile, este domingo 27 de febrero.