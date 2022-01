Spider-Man: into the Spider-verse | ¿Cuando llega la película animada a Netflix?

Spider-Man: into the Spider-verse es el largometraje animado que se estrenó en el año 2018 y significó un hito importante para la popularidad del superhéroe arácnido previo a la llegada de “Spider-Man: No Way Home”. Premiada por doquier, llega al servicio de streaming a poco de acabarse el mes para conocer el legado de Miles Morales.

Como es costumbre la adorada plataforma de streaming “Netflix” nos tiene grandes estrenos programados tales como la serie “Vikingos: Valhalla”,

-Cómo criar a un superhéroe (segunda temporada) | 1 de febrero

-Oscuro deseo | 2 de febrero

-Murderville | 3 de febrero

-Dulces magnolias | 4 de febrero

-Toy Boy (segunda temporada) | 11 de febrero

-Inventando a Anna (miniserie) | 11 de febrero

-El amor es ciego | 11 de febrero

-Cielo grande | 16 de febrero

Entre otras...

por otro lado llegarán las siguientes películas:

-A través de mi ventana | 4 de febrero

-A mi altura 2 | 11 de febrero

-Perdona nuestras ofensas | 17 de febrero

-Venganza a golpes | 17 de febrero

-Erax | 17 de febrero

-La masacre de Texas | 18 de febrero

-Especial de Rabbids: La invasión – Misión a Marte | 18 de febrero

-Madres paralelas | 18 de febrero

-El regreso a casa de Madera | 25 de febrero

Claramente una de las más esperadas es la película de Spider--Man: into the Spider-verse

¿Cuándo se estrena Spider-Man:into the Spider-verse por Netflix?

La exitosa historia animada de Spider-Man llega a la plataforma de Netflix el 27 de febrero!