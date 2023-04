La serie de Netflix, Sweet Tooth, regresó este jueves con su segunda temporada, la cual trae de regreso a los queridos protagonistas Gus, Wendy, Big Man y Aimee, quienes continuarán luchando contra The Last Man y luchando contra los híbridos.

En la nueva temporada, tal como lo muestra el avance, una nueva ola del virus llegará al mundo, por lo que los protagonistas deberán escapar del ejército del General Abbott, quien busca, más que nunca, destruir a los híbridos.

En conversación exclusiva con Red Carpet de Redgol, los protagonistas de la serie Christian Convery y Nadeli Murray entregaron detalles de lo que pasará con Gus y Wendy en la nueva temporada que arribó a Netflix este jueves 27 de abril.

Acerca de cómo fue regresar para un nuevo ciclo, Christina señaló que para él "poder regresar para la segunda temporada, es muy loco, poder ver todo el trabajo que hemos hecho y toda la gente del elenco, la producción, es de verdad increíble".

Por su parte, Naledi agregó: "Es refrescante para mi, finalmente salir y realmente lo quiero ver, ha y demasiado trabajo detrás de esto y mucha gente no lo sabe".

Como adelanta el tráiler, la nueva temporada tendrá a los híbridos intentando escapar de las garras del Comandante Abbott, quien junto a su ejército, atrapó a los niños que vivían en la reserva junto a Aimee, mientras que Gus es capturado poco después.

Acerca de que pasará en el nuevo ciclo, Cristian adelantó, sin spoilers, que "puedo decir que el mayor conflicto que Gus y Wendy se van a enfrentar es con The Last Man y con el general Abottt. Esa es la misión principal, quieren escapar de donde están y volver a como estaban. Pasan muchas cosas y habrá mucho drama. Vale la pena la espera, va a ser increíble".

Asimismo, Naledi invita a ver la nueva temporada, ya que tendrá muchas aventuras y más acción que la saga anterior. "No puedo esperar para que vean esto, hay muchos desafíos, que Wendy y los híbridos enfrentan. Ellos están trabajando tanto para poder ser libres de The Last Man y Abbot y ellos comenzarán a darse cuenta de que es muy difícil".