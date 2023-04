Son pocos los programas de conversación que quedan en la televisión abierta y en TVN se encuentra el programa animado por Eduardo Fuentes “Buenas Noches a Todos” dónde cada capítulo tiene a diversos personajes de la TV chilena dónde hablan sobre su carrera y temas personales incluso familiares. En la reciente capítulo fue invitado el periodista Rafael Cavada dónde comentó sobre su repentina salida del matinal de CHV “Contigo en la Mañana”, conoce a continuación qué dijo al respecto.

¿Por qué Rafa Cavada ya no está en el matinal Contigo en la Mañana?

El animador Eduardo Fuentes le preguntó sobre su repentina y abrupta salida del matinal, y Rafa Cavada dijo lo siguiente: “Lo que pasa es que tengo tres niños y tres pegas, no hay físico que aguante, de partida”. A esto comentó sobre las nuevas temáticas de los matinales “Yo creo que las temáticas de los matinales están volviendo a lo que eran pre estallido y no es el ambiente donde yo me mueva con más comodidad”, dijo Cavada.

Sin embargo, luego de cuatro años en el programa de televisión el periodista tuvo palabras de agradecimiento, “ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo en esta época. Me pasa que yo nunca trabajé siendo volante, nunca, yo entré a trabajar a internacional y estuve ahí hasta que me pasé a reportaje y a enviado especial a zonas de catástrofe. Entonces, hacer calle, conocer a mis colegas, ha sido súper grato”, señaló.