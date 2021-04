Pete Davidson protagonizará la película sobre la vida de Joey Ramone "I Slept with Joey Ramone"

El actor de Saturday Night Live, Pete Davidson, protagonizará I Slept with Joey Ramone, una película biográfica que narra la vida del rey del punk y que está siendo producida por Netflix y STXfilms.

Jason Orley, quien dirigió la estrella de SNL en la cinta de Hulu "Big Time Adolescence",y su especial de comedia de Netflix "Pete Davidson: Alive from New York", está dirigiendo la película.

Davidson y Orley escribieron el guión, que se basa en las memorias de Mickey Leigh, hermano de Joey. Davidson, Leigh, Rory Rosegarten y David Spiegelman serán los productores ejecutivos. El proyecto cuenta con la cooperación y el apoyo de los representantes de Joey Ramone.

Netflix y STX se unieron anteriormente en la serie de Netflix Rise of Empire: Ottoman, así como en la película Work It, protagonizada por Sabrina Carpenter.

“Cuando compartes una cama con alguien, y no solo una cama, sino una infancia, una familia y toda una vida, conoces a esa persona mejor que nadie”, dijo Adam Fogelson, presidente de STXfilms Motion Picture. “Mickey Leigh no solo colaboró con la banda de su hermano mayor, sino que tiene recuerdos y conocimientos irremplazables sobre Joey Ramone, lo apoyó cuando nadie más lo hizo y lo vio superar la adversidad de la manera más dramática. I Slept with Joey Ramone es un gran himno de rock que hará una película biográfica de rock igualmente genial, diferenciada por una historia universal de familia. Pete es perfecto para este papel y estamos emocionados de que él y Jason den vida a este ícono del rock y estamos emocionados de colaborar una vez más con nuestros amigos de Netflix ".

Davidson también es parte de la secuela de The Suicide Squad, que saldrá en agosto.