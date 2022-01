Peacemaker | ¿Cómo Better Call Saul influyó en la nueva serie de HBO Max?

Peacemaker, la nueva serie de HBO Max protagonizada por John Cena, acaba de llegar a la pantalla con su primera temporada, en donde veremos los inicios del superhéroe.

La serie spin-off de Suicide Squad, es escrita por el reconocido director de cine James Gunn, quien en conversación con The Hollywood Reporter reveló las series que influyeron en la realización de la serie.

Gunn señaló que sus series favoritas tuvieron gran impacto en la creación de The Peace Maker, entre ellas, reveló que el spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, serie protagonizada por Bob Odenkirk, fue una inspiración para la historia.

“Es la capacidad de tomarse su tiempo para contar la historia.Tanto Saul como Chris son una especie de personajes tristes que son muy buenos en una cosa y luego muy malos en muchas otras cosas. Así que creo que realmente es solo tomar ese diálogo increíblemente inteligente, esa naturaleza relajada de la vida arraigada y luego mezclarlo con las otras cosas que quería hacer con el programa. Pero me encanta Better Call Saul. Creo que es uno de los mejores programas de televisión, si no el mejor”.

The Peacemarker está disponible en Hbo Max.