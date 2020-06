¡Nunca se dio cuenta! Pancho Saavedra y Pedro Ruminot le hacen hilarante pitanza a Karol Lucero

Pancho Saavedra y Pedro Ruminot siguen haciendo de las suyas en Instagram y esta vez fue el turno de una pitanza a nada más ni nada menos que el vapuleado Karol Lucero.

Alejado de las pantallas, el influencer no logra despojarse completamente de la vida pública, por lo que apelando a su popularidad el rostro de Canal 13 y el comendiante decidieron jugarle una broma de natulareza política.

"Te habla Jorge Mondaca, de la Unión Demócrata Independiente, de la juventud de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo estás?", le dijo Ruminot una vez que Lucero contestó su teléfono.

Pancho Saavedra y Pedro Ruminot en plena pitanza a Karol Lucero.

La ex figura de "Mucho Gusto" le respondió intentando aguar la fiesta: "disculpa, son veinte para las once de la noche. No entiendo a que se debe tu llamado".

Ruminot entonces apeló a su creatividad y le retrucó: "nosotros queremos conversar contigo para ofrecerte una candidatura a alcalde. Nos gusta mucho tu carrera, te admiramos muchísimo y nos gustaría en la Unión Demócrata Independiente invitarte a ser candidato a alcalde".

Lucero le insistió su incomodidad con la llamada, indicando que "la verdad es que no es de mi interés dedicarme a alguna carrera política. Agradezco tu invitación. Creo que no es una hora pertinente para llamar y para hablar de este tema, además".

"Te pido perdón en nombre de Dios y Jaime Guzmán", le dijo Ruminot, intentando con todas sus fuerzas aguantar la risa, hasta que no pudo más y Lucero terminó cortando.

Así se vivió todo el momento: