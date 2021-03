Pancho Saavedra habla sobre su matrimonio: "Siento que me cambió la vida"

El animador de televisión, Francisco Saavedra, habló acerca de su vida en "Tendencias", programa de Angélica Castro en Radio Agricultura.

El conductor de Lugares que Hablan habló acerca de su relación de pareja, donde señaló que la persona que más lo inspira, es su marido.

“Súper enamorado, obvio, ya llevo años de casado (…) siento que me cambió la vida, o sea de verdad, el hecho de proyectarse, de poder hacer una familia, de poder escribir una historia a mí me parece que eso es súper importante”, indicó el periodista.

El comunicador también se refirió al matrimonio igualitarios y la adopción homoparental. “Siempre yo he dicho que no tienen que existir ciudadanos de primera y segunda clase en un país, por eso creo que es tan importante que existan en nuestro país el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, cuando uno ve a tantos niños abandonados hoy día, cuando uno ve cómo el sistema también le pone impedimentos, trabas a la gente para poder adoptar, me parece que hay tantas cosas que hay que cambiar desde lo más profundo“, enfatizó.

El animador de Canal 13 añadió también que lo que más ama de su marido es "grado de cordura, lo mío es más locura, y él tiene un grado de cordura que yo lo agradezco, porque yo soy un poco más desatado (…) La prudencia, el grado de cordura, la calma”, concluyó.