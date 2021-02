Pamela Díaz hace una crítica a La Divina Comida: "Están pagando pésimo"

En el programa “Me Late Prime” se refirieron a la nueva temporada del estelar de Chilevisión, La Divina Comida, que reúne a cuatro famosos cenando juntos durante cuatro veladas.



"Se esta apostando por un programa que ya es una formula exitosa, que llega en su séptima versión, pero aquí es donde uno empieza a cuestionarse si es conveniente hacer un programa en donde ya han pasado varios de los rostros más emblemáticos de nuestras pantallas, entonces ¿Quién más queda por invitar? Señaló el periodista Andrés Caniulef.

"Quizás se van a empezar a repetir algunos rostros" comentó el conductor del espacio, Daniel Fuenzalida.

Al respecto, Pamela Díaz, quien participó en el espacio en compañía de Sergio Freire, Denisse Rosenthal y José Miguel Viñuela, habló sobre el dinero que reciben los invitados. “Están pagando pésimo. Hay un gran problema y es que están pagando muy mal. No creo que me inviten porque cobro muy caro”, comentó.

Luego agregó que ella decidió con quien iba a compartir el espacio. “La primera vez que me invitaron, yo durante todo un año les dije que no, y de hecho el grupo que salió cuando hicimos ‘La Divina Comida’ lo elegí yo, porque ‘yo no me voy a aburrir'”.

También añadió que “yo nunca pensé que se grababa desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana a veces y los cuatro días seguidos. Entonces es un sacrificio para la producción, para uno también y al final el segundo día tú ya no quieres hacer nada”.

Concluyó diciendo que "ahora, por lo que yo entendí, no están pagando ni la mitad de lo que pagaban antes y lo mismo en PH (Podemos Hablar)".