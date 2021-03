"Está enojado": Pamela Díaz cuenta que Manuel Neira le pidió que ya no hable en TV sobre él

Durante la última emisión del Me Late, donde Pamela Díaz es panelista, mencionó que su ex esposo, el futbolista nacional Manuel Neira, se enoja cuando ella habla en televisión sobre él.

Mientras conversaban sobre emprendimientos, Sergio Rojas les comenta que le acaba de llegar una fotografía de hace 15 años en donde sale la fiera junto a el deportista.

Tras esto Díaz señala "¿Pueden cortar a Manuel y me ponen a mí nomas?", luego agrega "Sabes qué, no se habla más de Manuel Neira porque a él le molesta. Le molesta que hablemos de él”.

"¿Te llamó para reclamar?”, le consultó el periodista Andrés Caniulef, a lo que La Fiera contestó que efectivamente el ex jugador de Colo-Colo le habló para pedirle que ya no lo nombre en televisión.

"Me escribió, y hablamos y está enojado. Y por eso me dijo pucha que tratara de no hablar de él. Le dije que lo voy a intentar”, indicó.

Lo agregó que solamente se comunican por mensajes. “No hablo con él hace años. Nosotros nos ‘wasapeamos’ nomás. Me escribió y hablamos y está enojado. Y por eso me dijo que no hablara más de él. Y yo dije ‘lo voy a intentar’, pero ahora estoy hablando de él”, señaló la modelo.

Hace algunos días salió al aire la entrevista de Pamela Díaz junto a Martín Cárcamo en el programa "De tú a tú" en donde confesó algunos hechos que sucedieron durante su matrimonio, como las infidelidades de él y la posterior separación de la pareja.