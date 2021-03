"No tengo problema en mostrar nada": Bruno Galassi habla sobre su debut en Only Fans

El conocido ex chico reality Bruno Galassi decidió hacerse una cuenta en el sitio de contenido para adultos "Only Fans" en donde sube contenido exclusivo para quienes se subscriban a su canal. Sobre eso, el ex participante de "Doble Tentación" habló con Las Últimas Noticias acerca de los motivos que lo llevaron a sumarse a la tendencia y crear una cuenta en la plataforma.

"Más de meditar el hecho de hacerme una cuenta acá, medite el contenido. Armé una estructura de lo que ofreceré en la plataforma. El pudor no me importa, siempre me ha gustado exhibirme públicamente y en privado. Andar desnudo por la vida es lo que soy. Sé que suena chistoso, pero par mí es una sensación muy agradable" indicó el trasandino.

Acerca del tipo de publicaciones que realizará, el ex chico reality indicó que "Que he ido programando ya el contenido a publicar con material, contado una historia. Para mí no es un contenido bruto, sino erótico, Hay desnudos que los iré matizando con otras fotos porque no quiero que la gente se sorprenda tan de golpe. No tengo problema en mostrar nada. Por mi subiera estas fotos directamente a Instagram, pero me las darían de baja"

Acerca de como ha afectado la pandemia sus ingresos, el joven agregó que "Tenía una productora de eventos, estaba a punto de lograr un espacio en Lollapalooza y arrancó el estallido social. Después de la pandemia más la arruinó. Estuvo en un proyecto de mancuernas ecológicas, deje para lo último trabajar con las redes sociales".

La subscripción a la cuenta de Galassi cuesta 11.11 dólares.