Desmienten el gracioso meme de Nicole Kidman: El alto impacto en el rostro nunca fue por la cachetada de Will Smith a Chris Rock

Simplemente, era demasiado bueno para ser verdad. El meme que comenzó a circular este domingo con la atónita reacción de Nicole Kidman ante, supuestamente, la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022, nunca fue real. Y acaba de ser desmentido.

Resulta que la reacción de la actriz nominada por su actuación en Being The Ricardos en ese particular momento corresponde a otro pasaje de la velada.

La imagen del alto impacto en el rostro de la icónica figura hollywoodense se tomó incluso antes de la ceremonia en que se entregaron los premios.

Nicole Kidman: ¿Qué vio la actriz que la dejó con cara de meme?

Resulta que la foto se hizo casi tres horas antes de que Will Smith caminara cual pasarela de modas por el escenario del Dolby Theatre, abriera la palma de su mano derecha y le diera, pero no consejos, a Chris Rock por su broma de mal gusto dirigida a Jada Pinkett-Smith.

Sí, el registro es parte de la previa a la repartición principal de galardones, cuando los actores aún buscan sus asientos y se saludan entre ellos, poco antes de que se entregaran los reconocimientos que quedaron fuera de la transmisión, momento donde Chile lamentablemente perdió su Oscar.

Nicole Kidman reaccionó de esa manera al ver a Jessica Chastain. Ambas competían en la categoría de Mejor Actriz y la segunda resultó ganadora, por su desempeño en The Eyes of Tammy Faye.

Así se lo confirmó el mismísimo autor de la foto, el fotógrafo Myung Chung, a Esquire, especificando que "durante la parte no televisada de los Oscar, estaba recorriendo la sala y vi a Nicole Kidman".

"Tuvo esa gran reacción: la boca abierta, con los brazos hacia arriba. Ella extendió los brazos y poco después, Jessica Chastain se acercó y la saludó. No fue una reacción a la bofetada".

"Es un meme divertido, pero eso no es cierto", confirmó Chung, quien trabaja para Los Angeles Times y Getty.