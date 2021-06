Never Have I Ever estrena el tráiler de su segunda temporada

Netflix finalmente ha liberado el tráiler de la nueva temporada de Never Have I Ever, Devi Vishwakumar pasará por complejas situaciones según reveló el adelanto.

El tráiler de la próxima temporada anterior, que se lanzó el jueves, muestra a las amigas de Devi, Eleanor y Fabiola, ayudándola a decidir si Paxton o Ben deberían ser su pareja hasta que su madre cumpla con el plan de trasladarlos a India. Pero entonces, llega la inspiración: "Entonces estás diciendo que debería tener dos novios", resume Devi. "¡Definitivamente no!" Fabiola grita.

La comedia de media hora creada por la estrella de The Office Mindy Kaling y Lang Fisher (The Mindy Project) sigue a Devi, una adolescente indio-estadounidense que se enfrenta a un gran dolor tras la inesperada muerte de su padre. La actriz debutante Maitreyi Ramakrishnan interpreta a Devi; Poorna Jagannathan (La noche de) y Sendhil Ramamurthy (Héroes) interpretan a sus padres.

El elenco también incluye a Lee Rodríguez, Jaren Lewison, Ramona Young (Leyendas del mañana de DC), Richa Moorjani y Darren Barnet. Niecy Nash regresará en la temporada 2 como terapeuta de Devi; Common (Hell on Wheels) se repetirá en la temporada 2 como el Dr. Chris Jackson, un dermatólogo amable y elegante que trabaja en el mismo edificio que la madre de Devi, Nalini.

Todos los episodios de la temporada 2 comenzarán a transmitirse el jueves 15 de julio en Netflix.