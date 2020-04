Netflix se la juega por una comedia romántica con la tragedia de un matrimonio en "Love Wedding Repeat"

Netflix nuevamente apuesta por una comedia romántica original, tras el éxito de entregas como "To All the Boys I've Loved Before". En esta oportunidad, las risas llegarán en "Love Wedding Repeat", con el desmoronamiento de un matrimonio en pleno momento cúlmine.

Mientras Jack intenta que la boda de su hermana se concrete sin inconvenientes, se encontrará enfrentado a una iracunda ex novia, un invitado sin invitación con un secreto, un sedante mal depositado y la "chica que arrancó", todo en múltiples versiones de un mismo día.

Sam Claflin, Freida Pinto y Olivia Munn protagonizan esta película que debutará el próximo 10 de abril: