[VIDEO] Netflix lanza masivo anuncio con las películas que estrenará en los próximos meses

Netflix acaba de sorprender a sus suscriptores con el anuncio de una masiva cantidad de estrenos que tiene preparados para revelar entre los meses de mayo y agosto.

Siguiendo con la modalidad anunciada a principios de año, el servicio de streaming tendrá al menos una nueva película por semana, a la que se sumará la llegada del resto de los contenidos que irá ofreciendo en materia de series, documentales, especiales y producciones familiares.

Entre los títulos figuran entregas como Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder; también Sweet Girl, protagonizada por Jason Momoa; la más reciente apuesta del director Paolo Sorrentino, The Hand of God; el remake de la película danesa The Guilty, dirigida por Antoine Fuqua y con guión de Nic Pizzolatto (True Detective); otra entrega de las Tortugas Ninja; y la más reciente producción de terror de Alexandre Ajá, Oxígeno.

A continuación puedes revisar un listado con los títulos cinematográficos que llegarán semana semana al catálogo de Netflix. Pero antes, un trailer con las entregas destacadas que tiene preparadas Netflix:

¿Qué películas estrena Netflix en MAYO?

MONSTRUO ⬥ 7/05

OXÍGENO ⬥ 12/05

LA MUJER EN LA VENTANA ⬥ 14/05

EL EJÉRCITO DE LOS MUERTOS ⬥ 21/05

ROBERTO BAGGIO: EL DIVINO ⬥ 26/05

EL EXPERIMENTO FANTASMA ⬥ 26/05

MILAGRO AZUL ⬥ 27/05

¿Qué películas estrena Netflix en JUNIO?

CARNAVAL ⬥ 2/06

DISOMNIA ⬥ 9/06

EL DRAGÓN DE LA TETERA ⬥ 11/06

CHICA SKATER ⬥ 11/06

PATERNIDAD ⬥ 18/06

UN MUNDO COMPLICADO ⬥ 18/06

AMOR DE CUENTO ⬥ 23/06

ESTADOS UNIDOS: LA PELÍCULA⬥ 30/06

LA CASA DE LAS FLORES: LA PELÍCULA ⬪

¿Qué películas estrena Netflix en JULIO?

EL RESORT DEL AMOR ⬥ 29/07

THE LAST MERCENARY ⬥ 30/07

CIELO ROJO SANGRE ⬥

TROLLHUNTERS: EL DESPERTAR DE LOS TITANES ⬥

LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR ⬥

¿Qué películas estrena Netflix en AGOSTO?

EL STAND DE LOS BESOS 3 ⬥

SWEET GIRL ⬥ 20/08

HE’S ALL THAT ⬥ 27/08

BECKETT ⬥