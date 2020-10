Netflix cancela "GLOW" y sus protagonistas manifiestan su tristeza en redes sociales

Los fanáticos de "GLOW" definitivamente están desconcertados con la decisión de Netflix de revocar la renovación de la serie y cancelarla definitivamente, con lo que se convirtió en otro más de las producciones televisivas afectadas por la pandemia del coronavirus.

El servicio de streaming había dado luz verde a una cuarta y última temporada en agosto del año pasado, pero esos nuevo episodios nunca llegarán y la conclusión del tercer ciclo fue el cierre definitivo para la historia protagonizada por Alison Brie, Betty Gilpin y Marc Maron.

Por medio de un comunicado, las creadoras Liz Flahive y Carly Mensch lamentaron que la "Covid ha matado a humanos reales. Es una tragedia nacional y debería ser nuestra preocupación. Pero la Covid aparentemente también mató nuestro programa".

"Netflix decidió no completar las grabaciones de la temporada final de GLOW. Nos habían dado la libertad creativa para hacer una comedia compleja sobre las mujeres y así contar sus historias. Y sobre la lucha. Y eso ahora se ha ido".

"Hay muchas cosas de mier** que está ocurriendo en el mundo que son más grandes que esto. Pero aún así apesta que no lleguemos a ver a estas 15 mujeres juntas en el mismo encuadre nuevamente", añadieron.

Los lamentos de las protagonistas de "GLOW" se dejaron sentir en redes sociales, donde la mayoría del elenco buscó expresar su tristeza por la decisión de la plataforma.

"Voy a extrañar esto... Estaré agradecida siempre de mi familia en GLOW por haber cambiado mi vida para siempre", escribió Alison Brie en Instagram.

Marc Maron fue más escueto y directo: "No habrá más GLOW. Lo siento. Apesta".

Por su parte, Rich Sommer aseguró que "estoy tan feliz de haber sido una pequeña parte de este programa. Interpretaría al esposo, ex esposo o cartero de Betty Gilpin, en cualquier momento que alguien me lo pidiera".

Y así los mensajes suman y siguen:

So glad to have been a tiny part of this show.



I will play Betty Gilpin’s husband or ex-husband or mail carrier or anything, anytime anyone ever asks me to. She’s one of my favorite scene partners of all time, and I was beyond lucky to get to stand toe-to-toe with her. https://t.co/RgoPjZRJU0