Una nueva semana está próxima a comenzar y al igual que cada semana, estará cargada de estrenos para gusto de todos los usuarios de las plataformas de streaming. Algunos de los títulos más destacados son The Kardashians, The Way Back y La Era de Hielo: Las Aventuras de Scrat.

Revisa la lista de películas y series que debutarán del 11 al 17 de abril en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Star Plus.

¿Qué películas y series se estrenan esta semana en el streaming?

Netflix

Anatomía de un escándalo

15 de abril

Elige o muere

15 de abril

Prime Video

Agentes 355

15 de abril

Cómo sobrevivir soltero (temporada 2)

15 de abril

HBO Max

The Way Back

11 de abril

Star Plus

The Kardashians

14 de abril

Bios: Mercedes Sosa

15 de abril

Disney Plus

La Era de Hielo: Las Aventuras de Scrat

13 de abril