Nacho Pop cuenta que vivió discriminación en TVN por su físico: "Me dijeron ‘tú nunca vas a salir en la tele’"

Nacho Pop es uno de los rostros más queridos de la televisión en el último tiempo. Su carisma y alegría ha cautivado a miles de espectadores que lo apoyan, pero no todo fue fácil para poder estar en pantalla.

En conversación con Al Otro Lado, el notero explicó el duro camino para poder ser parte de la TV. “Lo comido y lo bailado no lo quita nadie, de partida. Todo me ha servido. Los momentos malos y los muy malos, todo sirve para uno ir ganando experiencia. Uno sabe también que este medio es súper poco cariñoso, porque te aman en un momento, te adoran, pero en el otro te odian".

Álvaro Reyes, su nombre real, comentó que si no fuera por las ganas que le puso, no estaría en pantalla. "Siempre me tuve fe, porque si no me tenía fe, nos íbamos a la cresta. Yo siempre dije ‘por último soy simpático y tengo bonita letra’. Era lo único bueno que tengo".

Fue ahí que relató un episodio de discriminación "en buena" que vivió. “Una vez un jefe de TVN me dijo ‘hueón, si tú nunca vas a salir en la tele’. Yo le dije ‘espérate nomás’. Y hasta el día de hoy lo agarro para el webeo con eso. Claro, porque él me veía chico, guatón y feo, y dijo ‘este gallo nunca va a llegar’".

“Y uno está demostrando que con simpatía, y con un poquito de talento, ser más rápido, entretenido, puedes hacerlo. Y quizás por eso mucha gente me quiere”, sentenció.