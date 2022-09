Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de Nicki Nicole en una fusión de trap con salsa, la colaboración de Galee Galee con JC Reyes, además del esfuerzo de MYA junto a Manuel Turizo, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Nicki Nicole - Nobody like Yo

Nobody Like Yo es un tema que fusiona el trap con la salsa. Según Nicki, "es una canción que he querido que todo el mundo escuche durante mucho tiempo. Estaba guardada para el momento justo, que es ahora. Habla de una batalla interna entre dos personas que luchan cada día debido a sus egos y pretensiones".

Galee Galee feat. JC Reyes - Scarface

Scarface es una canción que se introduce en los ritmos del reggaetón moderno con una canción producida, mezclada y masterizada por el también español Pedro Calderón y grabada por DBS. "Con JC Reyes nos conocimos por Instagram. En un comienzo nos seguíamos, pero con el tiempo pudimos tomar contacto más directo. JC me invitó a colaborar para su álbum y de esa manera hicimos juntos ‘En la buena y en la mala’. Con el tiempo se dio la oportunidad de viajar a Sevilla para conocernos en persona y grabar juntos “Scarface” una canción cuyo resultado nos ha dejado felices”, contó Galee Galee.

MYA feat. Manuel Turizo - Mal de Amor

MYA postula que "Mal de Amor es la canción que finalmente hizo posible la colaboración con Manuel Turizo, artista con el cual buscábamos la pieza perfecta para fusionarnos. Hace tiempo queríamos que esta canción saliera a la luz. Nos sentimos muy identificados y felices con lo que logramos. Esperamos que sea la excusa perfecta para hacerlos bailar y olvidar el mal de amor por el que todos alguna vez pasamos".

Lit Killah - Killer Bombón

Este nuevo single llega luego del lanzamiento de La Tormenta y viene acompañado de un videoclip que muestra a LIT killah en distintas facetas y personalidades: como host de un programa de televisión junto al reconocido streamer Goncho, como maestro chocolatero y con fragmentos de su videoclip La Trampa es Ley, donde ya había sampleado a otro histórico artista local como el Chaqueño Palavecino.

Bussa - Ansiedad

Ansiedad es el segundo lanzamiento del artista argentino Bussa en el 2022, se estrenó junto a un videoclip en su canal de YouTube. En esta ocasión, el músico relata los recuerdos de una relación pasada que no puede olvidar, en contraste con su vínculo actual.

Feid feat. Totoy El Frio - De Tanto Chimbiar

Lo nuevo de Feid llega de la mano de Totoy El Frío, en una composición sobre la que el colombiano hizo un simple llamado: "BABY NO HAY QUE FRONTIAR".

Drapeo - Tengo el flow

El artista y cantante de rap Kevin Heintz, a.k.a. Drapeo, sube la vara en su nuevo video Tengo el flow donde sigue apostando por seguir actualizando los sonidos y la impronta de la "vieja escuela" rapera. El track fue producido por Nahuel The Coach conocido por su trabajo con artistas como Zaramay y Homer El Mero Mero.