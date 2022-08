Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Primus, otro sencillo más del último disco de Slipknot, la nueva apuesta de Pedropiedra junto a Cancamusa y la continuación de la aventura musical de Vesta Lugg, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Primus - Follow the Fool

Mientras preparan su nueva visita a Chile con el tributo a Rush, Primus igualmente está lanzando nueva música. Lo más reciente fue la edición del EP con tres canciones inéditas Conspiranoid. Entre las canciones está Follow the Fool, la que ahora acaba de estrenar su video.

Slipknot - Yen

The End, So Far se llama el nuevo disco que Slipknot estrenará el próximo 30 de septiembre. Y ahora se conoce el tercer sencillo de la placa, bautizado simplemente como Yen, y que viene a suceder los sonidos de The Chapeltown Rag y The Dying Song (Time to Sing).

Pedropiedra con Cancamusa - Noches Perdidas

Luego de haber editado y estrenado su quinto álbum de estudio Aló en marzo del 2020, además de un late show bajo el mismo nombre y dos exitosos sencillos Sonámbulo y Estado Vegetal, Pedropiedra vuelve con música nueva acompañado de la cantante y compositora chilena Cancamusa.

Vesta Lugg - Histeria

"Mi momento actual es de celebración a lo que se me ocurra, tratando de no filtrarme. Creer en mi locura, celebrar lo que me entretiene, lo que me hace sentir viva, de ir experimentando y probando, eso se evidencia en los últimos dos años, donde cada canción ha tenido su planeta y sus colores distintos", comenta la cantante, a propósito del momento en que lanza el tema.

Pablo Alborán - Carretera y Manta

Una canción producida en por él mismo, con una melodía diferente a la habitual, donde juega con sonidos de tendencia, frescura y positividad invitando a celebrar la fortuna de estar rodeados de amigos "medicina" que ayudan a superar malos momentos, convirtiéndolos en buenos en un solo giro.

Jin, Jimin, V y Jung Kook + Snoop Dogg - Bad Decisions

Bad Decisions, la primera colaboración entre el aclamado artista y productor benny blanco, Jin, Jimin, V y Jung Kook de los íconos del pop del siglo XXI BTS y Snoop Dogg acaba de ser estrenada. La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Ben Sinclair de "High Maintenance" , y es el primer sencillo que se lanzará del próximo tercer LP de benny, con fecha para fines de este año.