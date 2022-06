Quedan solo horas para el estreno de Ms. Marvel, la nueva serie del streaming Disney+ y que tal parece ser que sorprenderá a los fanáticos de Marvel debido a que las primeras críticas especializadas la posicionan en un muy buen lugar alcanzando un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes.

La producción introducirá a una nueva heroína, interpertada por Iman Vellani, quien pasará de ser una adolescente normal que vive en New Jersey e idolatra a Capitana Marvel, a tener los poderes de estos superhéroes y convertirse en una de las cuidadoras del universo.

Además de Vellani, la serie contará con la participación de Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Matt Lintz, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azher Usman, Travina Springer, Nimra Bucha, Alyy Khan, Alysia Reiner, Fawad Khan, Mehwish Hayat y Laurel Marsden.

Además de protagonizar esta nueva serie, Vellani aparecerá en The Marvels, la secuela de Captain Marvel de 2023, que tendrá de regreso a Brie Larson y a Teyonah Parris.

¿A qué hora se estrena Ms Marvel en Disney+?

Ms. Marvel estrenará su primer capítulo este miércoles 8 de junio a través de la plataforma de streaming Disney+ en los siguientes horarios:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 2:00 AM

México, Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM