Mea Culpa estrena este jueves el capítulo 6 de su temporada 2021 y estuvo dedicado a un crimen que acaparó titulares, enfocándose en un horroroso suceso protagonizado por una madre en contra de sus pequeños. Pero, ¿quién es Lorena Espinoza, la mujer que mató a uno de sus hijos con tramadol?

El Alma Sucia es el nombre del sexto capítulo de Mea Culpa que se podrá ver la noche de este jueves 25 de noviembre en TVN.

En la historia, una madre aparentemente ejemplar, revela sus verdaderas intenciones con un siniestro plan que involucró a sus propios hijos. Nadie sospechó que se convertiría en protagonista de la más desgarradora, dolorosa y cruda de las historias.

Se trata de la historia de Lorena Espinoza por intentó envenenar a uno de sus hijos con medicamentos y provocó la muerte de otro de sus retoños, quien además fue condenada por delitos de parricidio consumado y parricidio frustrado, después de que la Justicia comprobó que les inyectó Tramadol.

Mea Culpa: ¿Cómo ocurrió el crimen cometido por Lorena Espinoza?

Lorena Espinoza Cáceres enfrentó un juicio oral por envenenar a dos de sus hijos, uno de ellos un lactante de seis meses que terminó muerto en 2009.

La mujer inyectaba a sus hijos tramadol, un derivado del opio que se usa en los tratamientos contra el cáncer, mismo medicamento que le generó adicción y la posterior muerte a Michael Jackson.

En el caso de Lorena, su condición fue detectada en el Hospital Metropolitano Occidente Félix Bulnes Cerda en abril de 2011, luego de la hospitalización de su hijo Gregorio, el que presentaba convulsiones y mantenía una vía intravenosa alterada. El detalle: el menor sólo permanecía bajo la custodia y protección de su madre.

Los médicos que atendieron a Gregorio no tuvieron conocimiento de lo que ocurría, hasta que una enfermera del recinto lo vio convulsionando y estableció que su salud había empeorado considerablemente. A eso se sumó que la sonda por la que se le alimentaba tenía un color extraño.

El suceso inmediatamente alzó las dudas en torno a la muerte del otro hijo de Lorena, un menor de cuatro meses bautizado como Camilo José, quien dos años antes fue trasladado a ese hospital presentando exactamente los mismos síntomas que su hermano.

A diferencia de su hermano, que sobrevivió a pesar de las grandes cantidades del analgésico que se encontraron en su cuerpo, Camilo falleció el 31 de diciembre de 2009.

El Ministerio Público tomó cartas en el asunto y decidió probar la culpabilidad de la madre, razón por la que la fiscalía solicitó la exhumación del cuerpo del niño.

La investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente estableció que la mujer le suministró el medicamento a través de la sonda intravenosa.

Mientras, en ese tiempo, la Defensoría Penal Pública expuso que Espinoza le suministró el medicamento para ayudarlo, ya que tiene una enfermedad que provoca que las madres creen cuadros a sus hijos, con la idea de victimizarse.

Mea Culpa: ¿Qué síndrome padecía Lorena Espinoza?

En el proceso investigativo, los peritos reconocieron en Lorena la presencia del Síndrome de Münchhausen por poderes, un trastorno mental en el que los padres provocan daño a sus hijos para luego aparecer frente a ellos como personas protectoras.

En el fondo, el trastorno facticio impuesto a otro (nueva denominación del padecimiento) se presenta en los casos en que alguien miente asegurando que otra persona presenta signos y síntomas físicos o psicológicos de enfermedad, o le provoca lesiones o enfermedades a otra persona con la intención de engañar a los demás.

Según han detectado especialistas, la mayoría de las personas con este problema son madres con niños pequeños. Algunos son hijos adultos que cuidan a un padre mayor.

A esos se suma que usualmente, los responsables tienen amplios conocimientos sobre sobre atención médica, siendo capaces de describir los síntomas del subyugado con mucho detalle específico.

Recientemente, una película de Netflix retrató este trastorno: Run, protagonizada por Sarah Paulson y Kiera Allen.

Mea Culpa: ¿Cuál fue la condena para Lorena Espinoza?

Fue en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago la instancia donde se condenó a 27 años de cárcel a Lorena Espinoza Cáceres.

Esto en un fallo que se entregó a exactos cuatro años desde que el menor falleció, el 31 de diciembre de 2013, y que estableció que la mujer cometió los delitos de parricidio consumado y parricidio frustrado.

"La pena de parricidio consumado comienza en 15 años y un día y el Tribunal condenó a 20 años por ese delito a la señora imputada", resaltó el fiscal Álvaro Pérez, satisfecho por la sentencia.

En tanto, "respecto del parricidio frustrado podría haber aplicado una pena de cinco años y un día y aplicó una pena de siete años de presidio. Por lo tanto, nos sentimos satisfechos con el resultado".

En esa oportunidad, Pérez también resaltó que "esperemos que este veredicto entregue tranquilidad a sus familiares, partiendo de la base de que ésta es una tragedia para todos, por cuanto hay menores afectados, hay padres afectados y una madre condenada".

La mujer pidió perdón por sus actos en la lectura de la sentencia, lo que fue rechazado por el padre de los niños, Claudio Matus: "Primero tiene que pedirle perdón a Dios, que se perdone ella misma y le pida perdón a Dios".

"Siempre fue buena madre, pero no sé si acaso se le metió el diablo, no sé", agregó Matus, quien aseguró haber quedado "súper decepcionado" con la sentencia. Esto, porque "para mí 27 años no es nada".