Mea Culpa estrena este jueves el capítulo 5 de su temporada 2021 y estuvo dedicado a un crimen que acaparó titulares, enfocándose en un espeluznante suceso que tuvo lugar en la comuna de Las Condes. Pero, ¿quiénes son El Coro de la Leche?

El Plan Imperfecto es el nombre del quinto episodio y sigue la historia de esta banda delictual, un grupo de dominicanos que actuaban con gran violencia cometiendo asaltos en el Parque de Los Reyes y luego se jactaban de los botines obtenidos ostentándolos en redes sociales.

Tras cobrar relevancia por esas andanzas, uno de sus integrantes del colectivo delictual terminó cometiendo un homicidio por encargo, alcanzando su transformación definitiva en sicario.

¿La víctima? Elba Espinoza Silva, la abuela de la joven de 17 años R.Q.A.D.J., quien ideó todo el plan para su asesinato, desde al menos seis meses antes de concretar el crimen.

Mea Culpa: ¿Cómo ocurrió el crimen cometido por El Coro de la Leche?

El Coro de la Leche era una banda infamemente conocida, no sólo por hacer reguetón, sino que también por los asaltos a quienes trotaban o paseaban en bicicleta, cuando los tomaban por sorpresa apareciendo desde entre los arbustos del sector.

Sus integrantes, principalmente dominicanos, habían sido investigados por robo con resultado de muerte, robo con violencia y tráfico de drogas. Este era el perfil de los jóvenes que más tarde perpetrarían el plan ideado R.Q.A.D.J. con consecuencias fatales que se registró el día 8 de noviembre de 2018.

Según describió el fallo del caso, "a principios del año 2018, R.Q.A.D.J. llegó a vivir en el inmueble ubicado en calle Antonia Salas de la comuna de Las Condes, donde residía la víctima Elba Helia Espinoza Silva, debido a la relación de parentesco entre ambas, toda vez que R.Q.A.D.J. era nieta de la anterior".

"Debido a los intentos de la víctima Elba Helia Espinoza Silva para evitar que R.Q.A.D.J. se vinculara con personas que integraban un grupo delictual conocido como el ‘coro de la leche', integrado por personas de nacionalidad dominicana, a quienes R.Q.A.D.J. conoció durante el tiempo en que esta compartía residencia con su madre, en las comunas de Independencia y Recoleta, la acusada R.Q.A.D.J. desarrolló una profunda animadversión hacia su abuela, lo que motivó que aproximadamente desde el mes de mayo de 2018 comenzara a elaborar un plan para darle muerte, con el propósito de liberarse del estricto control que la víctima intentaba mantener sobre ella", detalla el documento.

Es en ese punto que "R.Q.A.D.J. contactó a los ciudadanos dominicanos Miguel Ángel del Rosario, conocido como ‘La Brega' y a Cebastian Cuevas Pérez conocido como ‘el Feo', ambos integrantes del grupo denominado el ‘coro de la leche', a quienes reclutó para cumplir su plan de dar muerte a su abuela".

Hecho el contacto, R.Q.A.D.J. se reunió con sus cómplices con el fin de planificar y coordinar la ejecución del crimen.

La resolución del Tribunal Oral en lo Penal De Santiago explica el plan: "debía fingirse un robo en el domicilio antes señalado, para lo cual R.Q.A.D.J., durante la madrugada del día 8 de Noviembre de 2018, a sabiendas que su abuela, Elba Espinoza Silva, dormía en su habitación del primer piso de la señalada vivienda, abrió la puerta de acceso del domicilio para permitir que Miguel Ángel del Rosario y Cebastian Cuevas Pérez ingresaran a la casa sin ser advertidos".

El día del asesinato, "alrededor de las 03:00 horas de la madrugada, Miguel Ángel del Rosario y Cebastian Cuevas Pérez, conforme a las instrucciones y coordinaciones efectuadas con R.Q.A.D.J., llegaron al domicilio de la víctima (...) accediendo al inmueble, saltando la reja perimetral y luego ingresaron por la puerta de acceso principal, la cual previamente había sido abierta y dejada sin seguro deliberadamente por la acusada".

Una vez en la propiedad de Las Condes, los sicarios "fueron conducidos por R.Q.A.D.J. hasta el dormitorio de la víctima, donde ésta se encontraba durmiendo, procediendo a reducirla para darle muerte mediante estrangulamiento, hasta ocasionar su deceso, pese a los intentos de resistencia de la víctima".

"Con el propósito de simular un robo y desviar la atención sobre su persona, R.Q.A.D.J. entregó a Miguel Ángel del Rosario y Cebastian Cuevas Pérez una consola de PlayStation, juegos y dos teléfonos celulares", además de otras especies para luego retirarse del domicilio.

Mea Culpa: ¿Cuál fue la condena para El Coro de la Leche?

La investigación de la muerte de Elba Espinoza Silva estuvo a cargo de los fiscales Rodrigo Mena y Francisco Lanas, quienes acreditaron que la adolescente de 17 años, "había generado una animadversión hacia ella porque le prohibía mantener una relación con los integrantes de esta banda delictual", según se describe en el sitio de Fiscalía.

Gracias a la presentación de distintas pruebas, los fiscales evidenciaron la elaboración del plan por parte de R.Q.A.D.J.

Una de las piezas de evidencia clave en las indagatorias fue una agenda que apareció en el dormitorio de Espinoza Silva, objeto en el que se pudo apreciar que la joven escribió de puño y letra los detalles de la estrategia que condujo a la muerte de la mujer.

Por su lado, antes de ser asesinada, Elba supuestamente encontró estos textos y los guardó por si llegaba a ser atacada. Entre las pruebas también había una serie de cartas de R.Q.A.D.J. dirigidas a su abuela, expresando el odio que sentía en su contra.

"Elba Elia Espinoza Silva, aléjate de ***** para siempre. No volverás jamás a meterte en mi vida, no volverás a meterte en mis decisiones. No volverás a opinar de mi vida, nunca más. No volverás a meterte en mi relación. No volverás a verme nunca más. No estarás más pendiente de mí", indicaba una de las misivas.

En la misma agenda, la adolescente escribió un itinerario para cumplir con el plan: "Llegar a un acuerdo, planear encuentro, fingir un asalto, darle pa abajo, fingir estar dolida, irme a vivir donde mi mamá, recuperar mi vida, ir a ver a mi esposo, conseguir plata, sacar a mi esposo de la cárcel".

También se presentaron informes de laboratorio sobre huellas genéticas de los hombres en el sitio del suceso, y también el testimonio de otros familiares directos de la víctima, entre otros materiales.

Es por esto que R.Q.A.D.J. fue condenada a 7 años y 186 días de privación de libertad en un centro dependiente de Sename, por el delito de parricidio en contra de su abuela, Elba Espinoza Silva, en noviembre de 2018, en la comuna de Las Condes.

Junto a R.Q.A.D.J., también fueron condenados Miguel Ángel del Rosario y Cebastián Cuevas Peréz, a 16 años y 15 años y 1 día, respectivamente, por ser considerados autores del delito de homicidio calificado.