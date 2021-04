"Hace cuatro años que no me habla": Mauricio Israel habla sobre el distanciamiento con su hijo mayor

Mauricio Israel estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde se refirió a la complicada relación que tiene con su hijo mayor Alan, con quien no habla hace cuatro años.

El ex comentarista deportivo comentó que su hijo esta dolido por todo lo ocurrido por su crisis económica, señalando que su hijo le advirtió en varias oportunidades lo que podía ocurrirse, sin embargo él no lo escucho. Así mismo, agregó que lo que detonó su lejanía fue el tema de la pensión alimenticia.

"Yo sí te puedo contar, y con mucho dolor, que mi hijo hace cuatro años que no me habla. Y la gota que rebalsó el vaso fue la demanda que puso Marisol a mis papás por el pago de pensión alimenticia. Pensión alimenticia que nunca se dejó de pagar", reveló.

Contó además que su ex pareja Marisol Gálvez demandó a sus padres por el no pagó de pensión y que al llegar a tribunal se enteraron que Gálvez desistió la causa.

“Mi hijo desde ese día me dijo, ‘yo no’… él sintió que yo pude haber evitado que eso llegara, pero no tenía como evitarlo (…) Alan está muy molesto, muy enojado, a mí me duele no tener contacto con él”, indicó.

Así mismo, comentó que era una situación muy complicada, donde incluso sus familiares se han visto víctima de bullying: "tengo ese dolor permanente en el alma de que mi hijo está enojado conmigo y la verdad es que tiene toda la razón. Yo sé que le he causado dolor a mis hijos, a mis sobrinos, tengo un sobrino que físicamente se parece mucho a mí y sufre mucho bullying. Mi hija sufrió bullying también”.

Sobre su hijo y como todo su problema económico afecto su relación explicó “él sentía que yo estaba desordenado, que yo estaba pateando la pelota, que en un momento determinado yo estaba tapando los hoyos. Entonces no le quería contar mucho a él, no lo quería involucrar. Y el sentía que yo no estaba siendo ordenado, que la plata no me alcanzaba, y era verdad que no me alcanzaba, pero yo tampoco fui lo suficientemente honesto con él en ese minuto de contarle lo que me estaba pasando porque no le había contado a nadie”.

Concluyó enviándole un mensaje a su hijo a través de las pantallas: “Alansito yo te echo mucho de menos, y te necesito mucho y sobre todo en esta etapa de mi vida. Y yo sé que soy egoísta al pedírtelo, pero no tienes idea cómo te extraño. Él no sabe, no logra dimensionar lo que él me hace falta”.