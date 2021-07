Ex MasterChef no tendrá que pagar millonaria deuda tras contagio de Covid: "Me saqué un peso de encima"

Recientemente se dio a conocer la noticia de que el finalista de la cuarta temporada de MasterChef, Giovanni Cárdenas, atravesaba por un complejo momento, esto porque tras su hospitalización por covid-19, el joven quedó con una millonaria deuda.

El monto ascendía a más de 65 millones, situación que tenía muy preocupado al cocinero. Afortunadamente, según comentaron no tendrá que cancelar la deuda.

Esto porque según señaló Fonasa: “Las personas de los tramos A, B (a este último pertenece Giovanni) y las personas mayores de 60 años tienen gratuidad en sus hospitalizaciones por COVID”, señaló la entidad a Las Últimas Noticias.

Sobre esta información, Giovanni le señaló al medio que “me saqué un peso de encima, me tranquilicé mucho. Hasta pude caminar hoy de lo contento que estoy. Se resolvió un tema que me tenía muy angustiado. Imagínese, yo no podía dormir pensando que tenía que pagar el equivalente a una casa”.

Asimismo, su esposa Scarlette añadió “Recibí información errónea en ambos lugares. De hecho, en la clínica no debieron pasarme el desglose de la cuenta para que lo tramitara y en Fonasa debieron aclararme la cobertura total que tenía el tramo B. Estoy muy contenta, aliviada, pero quisiera que me envíen estas respuestas por escrito para quedar completamente segura”.