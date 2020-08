"No sabes la pena que me da": Marcelo Ríos se burla de la difícil situación económica que enfrenta Andrés Baile

Marcelo "Chino" Ríos le dejó pasar la más reciente acusación de su "archi rival" Jordi Castell y ahora tiene un nuevo blanco para sus ataques: Andrés Baile. El ex número uno del tenis mundial se burló de la difícil situación económica que enfrenta la ex figura del programa juvenil "Mekano".

Ríos se inspiró para lanzar sus misiles al ver la portada de LUN de este miércoles, en la que se da cuenta de que Baile incluso tuvo que vender su casa para poder enfrentar sus problemáticas financieras debido a la pandemia.

El ex tenista tomó una captura de la edición digital del diario y la compartió en su Instagram, indicando que "No te imaginas la pena que me da tu situación, después de hacer mierda a la gente gratis por tantos años y cagarle la vida a tanta gente con mentiras".

La portada que inspiró al arremetida de Marcelo Ríos en contra de Andrés Baile.

"Verte así es triste, que injusta es la vida o como dicen todo se paga", remató en su burla, la que ha sido apoyada con más de 3.600 "me gusta".

Aunque en los comentarios también hay quienes lo critican por sus posteos siempre hostiles contra figuras públicas del mundo del entretenimiento y la televisión.

La publicación de Marcelo Ríos en Instagram.

Hace unos días, Marcelo Ríos informó que nuevamente le habían borrado su Instagram, haciendo referencia a que su cuenta fue bloqueada debido a faltar a los Términos y Políticas de la red social.

"Me borraron otra vez mi instagram , hay que escribir puras hue** lindas", comentó sobre la desaparición de las imágenes en su perfil

Algo que probablemente estuvo relacionado con denuncias hechas por otros usuarios debido a las declaraciones que ha hecho previamente, no sólo como las que hizo sobre Jordi Castell sino que también contra otros rostros reconocidos como el bailarín Nelson Mauri.

La publicación con que Marcelo Ríos reveló que nuevamente le habían cerrado la cuenta de Instagram.